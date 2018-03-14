Все на выборы! Что ждет горожан 18 марта?

18 марта состоится главное политическое событие страны – выборы Президента Российской Федерации. В городе Якутске создано 116 избирательных участков, из них два по месту временного пребывания избирателей в Национальном центре медицины и Республиканской больнице №2. Участковые избирательные комиссии будут работать с 08.00 до 20.00 часов. Найти свой участок можно по ссылке http://cikrf.ru/services/lk_address/

В День выборов каждый горожанин, начиная с 14 лет, может также отдать свой голос за проекты общественных пространств в рамках федеральной приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Пункты для проведения рейтингового голосования откроются в отдельных помещениях 94 избирательных участков.

Для избирателей городские поликлиники организуют традиционные ярмарки здоровья. Также на участках пройдут ярмарки-продажи мясной, молочной, рыбной продукции, кондитерских изделий, выпечки. Широкий спектр продуктов питания представят ведущие предприятия и предприниматели Якутска.

Многочисленные мероприятия состоятся на избирательных участках, действующих на базе общеобразовательных школ столицы. По проекту «Моя школа» учащиеся и педагоги организуют праздничные концерты, мастер-классы, конкурсы, соревнования, интеллектуальные и компьютерные игры для детей и родителей.

На избирательных участках будут раздаваться специальные купоны по оплате долгов без пени за коммунальные услуги и электроэнергию. Акцию поддержали крупные ресурсоснабжающие организации: ПАО «Якутскэнерго», АО «Водоканал», ОАО «Сахатранснефтегаз», МУП «Теплоэнергия».

В этот знаменательный день избиратели смогут поучаствовать в фотоконкурсе «Якутия Выбирает». На избирательных участках можно будет сфотографироваться на фоне специальной фотозоны, затем выложить фотографию в своих открытых аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, использовав хэштеги #ЯкутияВыбирает #Выборы2018. По результатам фотоконкурса разыгрываются айфоны X и айпады.

Праздничные мероприятия развернутся и на площадях столицы. 18 марта – в День воссоединения Крыма с Россией в Старом городе с 11.00 часов начнутся народные гуляния. С 13.00 часов состоится торжественное открытие фестиваля «Крым fest-2018» и праздничная программа, включающая веселые игры и конкурсы для детей, сладкие угощения, выставку-ярмарку изделий народных мастеров, концертную программу звезд эстрады, соревнования, презентацию блюд кухонь мира, представленную национальными общинами и диаспорами.

В честь воссоединения Крыма с Россией с 11 часов на Комсомольской площади состоится тематический митинг. В течение дня здесь же развернется выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции. Культурно-массовые гуляния также пройдут на Теплом озере и в Ледовом городке 202 мкрн. В столичных библиотеках читатели встретятся с интересными людьми и посмотрят выставки книг «Россия Крым: вехи истории».

На площади Орджоникидзе с 12.00 часов развернется праздничная программа «Крым наш!».