Все на Ленские столбы!

В природном парке «Ленские столбы» официально открылся зимний туристический сезон.

В скором будущем парк планирует перейти на круглогодичный режим работы. Об этом в местности Батамай, где состоялось открытие сезона и подведение итогов республиканского конкурса ледовых скульптур «Легенды Ленских столбов», сообщил министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

«В прошлом году Ленские столбы посетили около 15 тысяч человек, что говорит о том, что парк является излюбленным местом отдыха многих туристов. В прошлом году зимний сезон работал в тестовом режиме, сейчас у нас все готово для приема гостей, в том числе иностранных. В парке организованы катания на буранах, лошадях, горках, горячее питание. Именно сейчас у многих якутян появилась реальная возможность увидеть Ленские столбы: путь до них по хорошей дороге занимает всего три часа, тогда как летом до Столбов можно доехать только на водном транспорте. В будущем режим работы парка мы планируем сделать круглогодичным», — рассказал министр.

По словам директора природного парка Аркадия Семенова, этот турсезон открывается с учетом замечаний и предложений населения.

«Мы провели работы по расширению лестницы, которая ведет наве р х на смотровую площадку, внизу построили ледовый городок», — сказал он.

В рамках открытия зимнего сезона, подвели итоги конкурса ледовых скульптур «Легенды Ленских столбов». Победителей определяли признанные мастера-художники — народный художник республики, народный мастер-косторез, мастер ледовых скульптур Федор Марков и живописец, заслуженный деятель искусств республики Андрей Чикачев.

Победителями и обладателями сертификата в 50 тысяч рублей стали мастера из Намского улуса Михаил Степанов и Василий Аргунов с работой «Берег вечности». Второе место заняли Леонид Афанасьев, Василий Иванов из Якутска с композицией «Легенда о драконе», а третье заняли Джулустан Макаров, Архип Скрябин из Мегино-Кангаласского района, они изваяли изо льда скульптуру «Хранители легенд».

Мы взяли у Василия Аргунова небольшое интервью:

— Мы приехали сюда с моим напарником Михаилом Степановым, он из Соттинцев, живет в Намцах. Хангаласцы впервые организовали у себя республиканский конкурс, и по неопытности, конечно, ошиблись с размером материала. Как бы то ни было, лед здесь очень хороший, чистый, без песка. А работать с таким прекрасным видом на Ленские столбы — одно удовольствие.

— Холодно, наверное, было три дня работать на морозе?

— Мы в декабре приняли участие в международном фестивале ледовых скульптур, на который приехало много иностранцев, вот для них это было настоящее испытание. Наш холод они прочувствовали, что называется, до костей. Хотелось бы, конечно, чтобы и этот конкурс собрал столько же участников. У него есть все перспективы стать международным. Только представьте, сколько желающих будет принять участие, когда все узнают об этом конкурсе, о том, что он проводится на великой Лене, с видом на Ленские столбы, которые признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Расскажите, о чем ваша композиция?

— Еще со времен мамонтов, эта земля является хранительницей легенд, сколько всего она повидала! Наша композиция рассказывает как раз об этом — и, конечно, о вечности. Сюда человек должен стремиться отдохнуть душой, надеюсь, своей композицией мы тоже этому поспособствуем.



