Все — на лед! Спортивный комплекс «Эллэй Боотур» откроет сезон 5 августа

В спорткомплексе ждут посетителей на массовые катания уже в это воскресенье.

«Сезон обычно открываем в сентябре, но в этом году решили раньше. На это повлияли не только просьбы населения, но и подготовка юных спортсменов к первым зимним международным играм „Дети Азии“. Открытие нового сезона планируем уже в это воскресенье, 5 августа. В этот день будут организованы шесть сеансов массового катания (начало в 10:30). Сейчас специалисты делают последние штрихи разметок, кругов на льду, а затем зальют новый лед. В самом спорткомплексе летом провели плановый косметический ремонт и технические работы. А еще у нас появился новый зал для спецподготовки хоккеистов, где спортсмены могут отдельно отрабатывать броски и различные упражнения», — сказал директор республиканской детско-юношеской спортивной школы по хоккею Владимир Хисамутдинов.