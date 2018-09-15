Мэр Якутска пробежала «Кросс нации – 2018»

15 сентября в Якутске прошел ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации – 2018». В этот день, несмотря на пасмурную и холодную погоду, в забеге приняло участие порядка 4 тысяч якутян.

За последние годы «Кросс нации» стал самым массовым спортивным праздником. Ведь в забеге могут принять участие все возрасты и уровень спортивной подготовки значения не имеют.

Центральный старт общероссийского мероприятия состоялся у стадиона «Юность». В программе соревнований были предусмотрены забеги на различные дистанции.

«В традиционном забеге принимают участие от мало до велика. В этом году дистанции небольшие. Для детей младших групп дистанция составляет 1 километр, для взрослых 2 километра 200 метров. Важно отметить, что «Кросс нации» — это не просто спортивное мероприятие, его основная цель – это пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой наших горожан, и прежде всего молодёжь. Отрадно, что количество участников с каждым годом растет»,- рассказывает главный судья соревнований Альберт Трофимов.

Среди участников забега избранная глава города Сардана Авксентьева, которая своим примером показала насколько важно уделять внимание развитию и поддержке политики здорового образа жизни.

«Мы должны приложить все усилия по вовлечению в массовый спорт как можно большего количества людей. В городе должно быть больше спортивных объектов, где люди могли бы посещать различные спортивные секции и кружки. Я считаю, что личным примером и участием в таких прекрасных мероприятиях мы все поддерживаем политику здорового образа жизни»,- обратилась к участникам избранная глава города Сардана Авксентьева.

Маршрут забега проходил от стадиона «Юность» и плавательного бассейна «Чолбон». Финишировали бегуны у стадиона «Туймаада», где первых трех добежавших наградили кубками и медалями.

«Мы с другом каждый год принимаем участие в забеге. Нам нравится бегать. Здесь мы находим новых единомышленников. Считаю, что мероприятие очень полезно влияет на нашу молодежь, ведь здоровая и активная жизнь – это залог здоровой нации»,- делится участник забега Иннокентий Санников.

Также в рамках забега прошло открытое первенство города Якутска по лыжероллерной гонке.