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28 апреля 2017, 10:30
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Все ледовые переправы в районе Якутска закрыты! Не рискуйте жизнью!

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает владельцам автомашин: ледовые переправы в районе г.Якутска закрыты! Не допускайте несанкционированный выезд на лед закрытых переправ, так как это несет прямую угрозу вашей жизни и жизни ваших пассажиров!

С наступлением теплых весенних дней, лед на реках очень быстро пропитывается водой, меняет свою структуру, становится «игольчатым». Такой лед очень опасен, несмотря на свою толщину. Любой его участок под весом транспортного средства может внезапно проломиться, создается реальная угроза жизни людей и провалов автотранспорта под лед.

Государственная инспекция по маломерным судам еще раз призывает водителей не рисковать жизнью и не выезжать на непрочный весенний лед!

Помните: За несанкционированный выезд на лед в отношении нарушителей закона предусмотрена ответственность по ст. 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия). Данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Выполнение правил и требований — залог Вашей безопасности!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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