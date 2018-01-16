Все крупные предприятия коммунального комплекса Якутии оснащены резервными источниками питания

15 января первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра ЖКХ и строительства РФ Михаила Меня, на котором речь шла о прохождении осенне-зимнего периода 2017-2018 года.

Всего на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 года в Республике Саха (Якутия) из различных источников предусмотрено 24,97 млрд. рублей. В рамках ремонтной программы предприятий жилищно-коммунального хозяйства проведены работы на сумму 1 060,98 млн. рублей.

В 2017 году завершено строительство 15 котельных и реконструкция 7 котельных, строительство водозаборной станции в селе Бясь-Кюель Олекминского района, строительство ДЭС в селе Хатыннах Среднеколымского улуса, реконструкция линий электропередач в Оймяконском районе. Также введена в эксплуатацию первая очередь Якутской ГРЭС-2.

В предстоящий отопительный сезон подготовлено 1212 котельных, 2629,6 километров тепловых сетей, 1164,7 километров водопроводных сетей, 585,8 километров канализационных сетей, 27000 километров линий электропередач различного класса напряжения, 144 ДЭС. Из имеющихся 1212 котельных обеспечены резервными источниками питания 1106 котельных, 106 котельных не требуют оснащения, так как функционируют по принципу естественной циркуляции. Все крупные предприятия коммунального комплекса оснащены резервными источниками питания на 100 процентов.

Отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях. Всего запущено 1212 котельных (100%), теплоснабжением обеспечены 31396 жилых дома (100%), 666 больниц (100%), 797 школ (100%) и 713 детских садов (100%).