Все флаги в гости или как отметили ысыах медики

Двадцать четыре страны мира открыли в прошлую субботу в местности Ил Эйгэ свои представительства. Над традиционным местом ысыаха медиков развевались разноцветные флаги. Республиканская больница №2-Центр экстренной медицинской помощи отметила профессиональный праздник в формате конкурса-турне по странам и континентам. Участие отделений, как отметило жюри конкурса, было очень активным, причем, во главе с заведующими: один стоял с флагом «своей» страны, другой выступил в роли гида, третий – как шоумен. Одинаково увлеченно исполняли свои роли врачи, медицинские сестры, санитары, техники. Уму непостижимо, когда они успели подготовиться так тщательно?! Не было на празднике только тех, кому выпало в этот день дежурить — все службы больницы работали в штатном режиме. «Любимый город может спать спокойно», — шутили врачи. Итак, с благословения профкома отправляемся в увлекательное путешествие… Италия. В Венеции нам предложили прокатиться на гондолах и пригласили на карнавал, в Пизе показали падающую башню, в Риме — у меня буквально разбежались глаза от разнообразия пиццы.

Франция. Тающая во рту французская выпечка, шампанское, песни и танцы под аккордеон, пантомима и, нельзя не заметить, истинно французский шарм. В Германию мы попали под легкий летний дождик, но нас встретили так гостеприимно и весело, так хлебосольно угощали, что дождь никто и не заметил.

Япония. Под бой барабанов и воинственные крики «банзай» мы стали свидетелями боя суровых японских самураев, великолепной борьбы сумо, на которых без смеха невозможно было смотреть, и утонченных танцев изящных японок.



Грузия. Грациозные девушки и мужественные парни профессионально исполнили для нас зажигательный грузинский танец, заставив всех подтянуться. В Америке мы неожиданно стали участниками съемок ковбойского фильма и даже посетили какое-то гостеприимное индейское племя и раскурили трубку мира.

В Китае нас ждала настоящая чайная церемония, а в Швеции — бочонок знаменитого шведского пива и знаменитая группа «АВВЦ».



Из горячей Испании с фламенко попадаем в древние Грецию и Египет, в Греции, как и положено, развлекаются боги, а в Египте царит утонченный мир прекрасной Нефертити.

Мексика. Куба, Китай, Корея. Индия… Целый калейдоскоп стран и континентов, экзотика и достопримечательности, история и культура, фейерверк фантазии и таланта!

А какие были костюмы, какие декорации! И главное – отличное настроение! Жюри пришлось потрудиться, чтобы выбрать лучших.

Концерт художественной самодеятельности отделений вызвал у зрителей без преувеличения бурю восторга. Аплодисменты не затихали ни на минуту, а народ активно подтанцовывал.

На футбольном поле в это время тоже кипели страсти: сражались сборные команды городских и республиканских больниц. Не могу не отметить: и форма, и азарт, и количество болельщиков были ничуть не хуже, чем на чемпионате мира.

Только к вечеру стало известно, что первое место у хирургов (Германия), а Гран-при конкурса присуждено отделению неотложной кардиологии, представившей Грузию. Кубок турнира по футболу у сборной команды республиканских больниц №№ 1 и 2. День медицинского работника прошел на «УРА». Поистине, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!