Врио министра внутренних дел отчитался перед Ил Тумэном

В ходе XXVIII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), состоявшегося 25 апреля 2017 года, парламентарии Якутии заслушали отчёт врио министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия), полковника внутренней службы Владимира КЛИМОВА о деятельности ведомства за 2016 год.

Владимир Климов отметил, что главным событием отчётного 2016 года для МВД по Якутии явилось упразднение федеральных служб по контролю за оборотом наркотиков и миграции, передача их функций и полномочий в Министерство внутренних дел, а также создание Росгвардии. По словам докладчика, связанные с этим организационно-правовые, кадровые, имущественно-хозяйственные и другие вопросы были успешно решены в установленные сроки. Ещё одно важное событие – комплексная инспекторская проверка со стороны МВД России, проведённая впервые за последние 10 лет. «Мы с честью выдержали это испытание и получили по итогам инспектирования удовлетворительную оценку», – сообщил докладчик. По его словам, в течение 2016 года по ведомственной системе оценки МВД по Якутии постоянно находится в тридцатке лучших регионов России, лидирует в целом по Дальнему Востоку.

Кроме того, среди «плюсов» в работе В.Климов назвал успешно проведённые международные спортивные Игры «Дети Азии», выборную кампанию в Государственную Думу и в органы местного самоуправления в День единого голосования и свыше 500 публичных и спортивных мероприятий, в ходе которых, благодаря усилиям сотрудников полиции, не было допущено нарушений общественного порядка. «В целом, оценивая результаты прошедшего года, могу заявить, что органы внутренних дел успешно справились с вызовами 2016 года», – заявил он.

Далее Владимир Климов рассказал о проблемах, которые предстоит решить министерству. Прежде всего назвал проблему с обеспечением безопасности в общественных местах. По его словам, 2016 год характеризовался существенным скачком числа преступлений, совершаемых на улицах и общественных местах: это умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, разбои и вымогательства. Для профилактики подобного рода преступлений используется потенциал общественности, а также возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сегодня полиции помогают нести службу свыше 1 700 народных дружинников, в 24 городах и населённых пунктах республики развернуто около 400 систем видеонаблюдения и экстренной связи с полицией.

Однако в республике, по словам Климова, не решены вопросы обеспечения социальной защиты народных дружинников путём предоставления им льгот, компенсаций и личного страхования на период участия в мероприятиях по охране общественного порядка. Такое право даёт республиканский закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Республики Саха (Якутия)»: для членов народных дружин положены социальные гарантии, выплата единовременных пособий, компенсаций на лечение, возмещение ущерба, причинённого имуществу. Докладчик напомнил случай в Сасыре, когда убийцу участкового задержали дружинники после трёх дней в засаде. Случись что с народными дружинниками – должны быть приняты подзаконные правовые акты, которые бы обеспечивали меры их защиты. Также замминистра сообщил, что до сих пор не создан единый общереспубликанский орган, который бы координировал деятельность добровольных народных дружин.

Среди проблемных вопросов Владимир Климов также назвал сокращение финансирования (с 31 млн до 6,6 млн рублей) системы «Безопасный город», увеличение количества преступлений, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения, предупреждение правонарушений в подростковой среде.

В своём докладе заместитель министра отдельно остановился на проблеме низкой обеспеченности участковых служебными помещениями и автотранспортом. Для подавляющего большинства участковых пунктов полиции остро стоит вопрос несоответствия требованиям антитеррористической защищённости. Заложенная в республиканской программе для проведения ремонта участковых пунктов полиции сумма в 2,5 млн рублей была урезана до 1 млн рублей, которой едва хватило на ремонт трёх помещений. За счет средств муниципального образования был произведён ремонт только в одном районе – Кобяйском улусе. «В Верхневилюйском, Нижнеколымском и Усть-Янском районах средства на реализацию принятых программ не выделялись, менее половины в реальном исчислении от запланированных финансовых средств выделено в Верхоянском районе, а в Ленском районе на протяжении целых трех лет программы не существовало даже на бумаге. При этом муниципальные бюджеты регулярно пополняются за счет штрафов за административные правонарушения, которые выявляются сотрудниками полиции. Сотрудники внутренних дел за счёт патентов, штрафов по линии ГИБДД внесли в бюджет республики свыше 900 млн рублей», – сказал он и призвал народных депутатов республики принять нормативный акт об обязательной разработке и принятии на уровне муниципальных образований программ правоохранительной направленности.

По словам Владимира Климова, основным социальным фактором, отрицательно влияющим на состояние преступности, является алкоголизация населения. «К примеру, даже в тех населённых пунктах республики, в которых полностью запрещена продажа алкогольной продукции, по-прежнему совершаются преступления на почве пьянства. Наряду с этим, запрет привёл к появлению так называемых «точек» нелегальной продажи спиртных напитков, а также послужил почвой для распространения суррогатных видов алкоголя», – сказал он.

Среди ближайших задач докладчик назвал решение проблемы медицинского освидетельствования граждан, доставляемых в полицию в алкогольном и наркотическом опьянении. Сегодня даже в районных центрах произвести данную процедуру весьма затруднительно. Также Владимир Климов высказал ряд предложений, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, в частности, отметил, что в 19 районах до сих пор отсутствуют специализированные стоянки для задержанного автотранспорта, а в столице республики необходимо также создать условия для стоянки задержанных транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

Далее народные депутаты Елена ГОЛОМАРЁВА, Ольга БАЛАБКИНА, Виктор ГУБАРЕВ, Юрий ГРИГОРЬЕВ, Александр НОГОВИЦЫН, Алёна АТЛАСОВА, Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА, Гаврил ПАРАХИН, Александр КОШУКОВ, Сергей ПАВЛОВ задали вопросы докладчику. Так, парламентарии интересовались, когда будет построено новое здание отдела внутренних дел в Оленёкском улусе, уточнялись об итогах следствия по факту уничтожения ездовых оленей, о последствиях передачи функций по разрешительной системе в систему МВД, проведении кадровой работы и другие вопросы. Отвечая на вопрос Александра ЖИРКОВА об особенностях реализации республиканским законов о полном запрете продажи алкогольной продукции в тех или иных населённых пунктах, Владимир Климов предложил решать проблему комплексно, для чего предложил принять в республике специальную комплексную целевую программу «Профилактика алкоголизации населения».

Выступая с содокладом, председатель профильного парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Алексей ЕРЕМЕЕВ подчеркнул, что

«рост» преступности объясняется тем, что с 1 июля 2015 года регистрируется новая «уголовная» норма – если водитель задерживался в состоянии алкогольного опьянения и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, то возбуждается уголовное дело, что и даёт рост показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения.

Выступая в ходе обсуждения доклада, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктор ГУБАРЕВ предложил министерству заслушать отчёт о работе отдела внутренних дел Усть-Майского района. Вице-спикер парламента Якутии Ольга Балабкина заметила, что «впервые отчёт Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) построен на анализе решений, которые принимает парламент республики».

В этом году парламент Якутии принял за основу постановление с «порученческими» пунктами. Так, Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) рекомендовано принять системные меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности и преступлений, предусмотренной статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ, принять предупредительные меры, направленные на недопущение совершения правонарушений сотрудниками органов внутренних дел.

Правительству республики рекомендовано обеспечить проведение медицинского освидетельствования лиц на состояние опьянения, рассмотреть возможность организации в Якутии сети химико-токсикологических лабораторий по проведению свидетельствований на состояние наркотического опьянения и другие пункты. Главам муниципальных образований рекомендовано предусмотреть в каждом стационарном лагере с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних профильную смену для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в органах внутренних дел.

Главе города Якутска рекомендовано принять меры в части создания условий для хранения задержанных транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Также приняты рекомендации в адрес муниципальных образований, Общественной палаты Якутии, владельцам автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.

После обсуждения доклада народные депутаты республики приняли к сведению отчёт о деятельности органов внутренних дел по Республике Саха (Якутия) за 2016 год.