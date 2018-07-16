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Общество
16 июля 2018, 14:29
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Врио главы Якутии выразил благодарность

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За заслуги в области здравоохранения, строительного комплекса, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд

БУГАЕВУ Григорию Дмитриевичу, заместителю директора Консультативно-диагностического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;

ЯКОВЛЕВУ Николаю Николаевичу, плотнику акционерного общества «Якутпромстрой», город Якутск.

За заслуги в области обеспечения законности и правопорядка, образцовое исполнение служебных обязанностей, вклад в социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд

ИВАНОВУ Виктору Коммунаровичу, полицейскому группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания Отдела Министерства внутренних дел России по Вилюйскому району;

СЕДАЛИЩЕВОЙ Виктории Владимировне, главному бухгалтеру Отдела Министерства внутренних дел России по Чурапчинскому району;

СТЕПАНЧЕНКО Наталье Ильиничне, начальнику отделения по отчетности и финансированию финансово-экономического отдела Центра финансового обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

13 июля 2018 года

№ 539-РГ

Источник: http://ysia.ru/ob-obyavlenii-blagodarnosti-glavy-respubliki-saha-yakutiya-7/
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