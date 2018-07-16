Врио главы Якутии выразил благодарность

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
За заслуги в области здравоохранения, строительного комплекса, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд
БУГАЕВУ Григорию Дмитриевичу, заместителю директора Консультативно-диагностического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;
ЯКОВЛЕВУ Николаю Николаевичу, плотнику акционерного общества «Якутпромстрой», город Якутск.
За заслуги в области обеспечения законности и правопорядка, образцовое исполнение служебных обязанностей, вклад в социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд
ИВАНОВУ Виктору Коммунаровичу, полицейскому группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания Отдела Министерства внутренних дел России по Вилюйскому району;
СЕДАЛИЩЕВОЙ Виктории Владимировне, главному бухгалтеру Отдела Министерства внутренних дел России по Чурапчинскому району;
СТЕПАНЧЕНКО Наталье Ильиничне, начальнику отделения по отчетности и финансированию финансово-экономического отдела Центра финансового обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
13 июля 2018 года
№ 539-РГ
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