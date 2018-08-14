Врио главы Якутии встретился с пострадавшими от наводнения

В рамках рабочей поездки в Оймяконский район врио Главы Якутии встретился с жителями, пострадавшими от наводнения.

В начале августа из-за резкого повышения после ливневых дождей уровня воды в реке Индигирка в селе Оймякон пострадали 47 жилых домов, хлебопекарня, автозаправочная станция и сенокосные угодья. Вода также размыла дороги.

Сейчас вода ушла и жители — а наводнение затронуло 190 человек — приступили к демонтажу и просушке полов, ремонту и обустройству дворовых территорий, хозяйственных построек. Местная администрация оказала посильную помощь сельчанам, заактировала нанесенный стихией ущерб и помогла собрать перечень необходимых для получения материальной помощи документов.

«Дом моей тети начало подтапливать с периодической регулярностью с 2013 года. При этом подтапливает нас всегда в августе, когда на носу осень. Сейчас мы заняты просушкой дома, вскрываем полы, потихоньку восстанавливаемся», — рассказала Любовь Карпова.

В семье Степановых пятеро взрослых и четверо детей. «После регулярных подтоплений полы и нижняя часть стен дома прогнила. Видимо, река Индигирка меняет свое русло, вот и выходит из берегов. Сейчас установились солнечные дни, поэтому используем каждый день для проведения восстановительных работ», — говорит хозяйка.

В личном общении с главой региона жители с. Оймякон попросили отправить к ним на помощь бойцов студенческих строительных отрядов, так как большинство пострадавших — это пенсионеры и многодетные семьи. Также жители подняли вопрос строительства защитной дамбы.

Руководитель республики сообщил, что жителям, пострадавшим от наводнения, обязательно выделят материальную помощь, а также в самое ближайшее время направят ресурсы и людей, чтобы успеть восстановить дома до начала отопительного сезона.