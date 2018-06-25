На ысыахе Туймаады запечатлен врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, танцующий осуохай. С одной стороны от него жена Людмила НИКОЛАЕВА, председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и общественный деятель, с другой стороны – известный якутский шаман Федот ИВАНОВ — Эмчит СӨДҮӨТ. Его еще называют Дьөккөн уола.
Практикующий шаман Сөдүөт родом из наслега Жемкон Вилюйского улуса. Летом он предпочитает жить не в деревне, а в местности Алаас.
Фото разместил в соцсети его брат, заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Савва МИХАЙЛОВ. Об они, и Савва, и Сөдүөт являются коммунистами, оба происходят из рода Айыы (Белого) шамана Владимира Алексеевича КОНДАКОВА. Из этого рода вышли и много других сильных шаманов и удаганок.
Сөдүөт получил широкую известность в конце 80-ых – начале 90-ых годов, к нему стали приезжать из разных улусов Якутии. Тысячи якутян благодарят Эмчит СӨДҮӨТА за исцеление.
Врио главы Якутии танцует осуохай об руку с шаманом
На ысыахе Туймаады запечатлен врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, танцующий осуохай. С одной стороны от него жена Людмила НИКОЛАЕВА, председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и общественный деятель, с другой стороны – известный якутский шаман Федот ИВАНОВ — Эмчит СӨДҮӨТ. Его еще называют Дьөккөн уола.
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