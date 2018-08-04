Врио главы Якутии посетил родной алаас Платона Ойунского

2 августа в завершение рабочей поездки в Таттинский улус врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетил местность Дэлбэрийбит, где родился и вырос выдающийся государственный и общественный деятель, филолог, лингвист, основатель якутской советской литературы и государственности Платон Алексеевич Ойунский.

Дэлбэрийбит расположена на территории Черкехского наслега, где основан музей-заповедник Платона Ойунского. В музее-заповеднике имеется девять культурно-исторических объектов, среди которых особое место занимают якутский балаган, где в 1893 году родился Платон Ойунский и юрта, где в 1906 году была открыта первая школа в наслеге, куда в 14-летнем возрасте он поступил учиться.

Отметим, что балаган в алаасе Дэлбэрийбит имеет статус филиала Музея истории государственности Республики Саха (Якутия).

Айсен Николаев почтил память выдающегося сына народа Саха и возложил живые цветы к бюсту Платону Алексеевичу Ойунскому, посетил экскурсию по усадьбе, которую провел директор Музея-заповедника Николай Попов, пообщался с сотрудниками музея.