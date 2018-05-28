Врио главы Якутии Николаев: Сделаю все возможное, чтобы это доверие оправдать

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Якутии мэра Якутска Айсена Николаева. Новый исполняющий обязанности главы республики назвал решение главы государства высоким доверием и огромной ответственностью, в первую очередь, перед жителями региона.

«Сделаю все возможное, чтобы это доверие и ответственность оправдать. Наша многонациональная республика всегда была, есть и будет частью великой России. На протяжении без малого четырехвековой истории якутяне многое делали для успеха всей нашей страны, и сейчас мы готовы внести свой вклад в решение прорывных задач развития России, которые ставит глава государства», — заявил Николаев Федеральному агентству новостей.

Он напомнил, что жители региона живут и работаю в суровом климате, но даже в экстремальных условиях Севера никогда не теряют оптимизма и жизнелюбия.

«Республика сделает все, чтобы с помощью правительства РФ преодолеть последствия наводнений на огромных территориях. Убежден, что Якутия может и должна стать одним из лидеров развития Дальнего Востока и всей нашей страны. Всё для этого у нас есть. Образованные и очень творческие, активные люди — наш уникальный человеческий капитал. Высокая культура и крепкие традиции. Спокойная и дружелюбная атмосфера. Богатые недра и нетронутая живая природа. Есть все для развития новой, эффективной в условиях наступающей цифровой эпохи экономики Якутии. Экономики знаний, креативных индустрий, инновационных производств», — подчеркнул врио главы Якутии.

Николаев отметил важность каждого человека на Севере.