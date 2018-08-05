Врио главы Якутии: Мы ставим перед собой амбициозные задачи по развитию цифровой экономики

Вопросы развития цифровой экономики в Якутии обсуждались в ходе совещания с участием врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константина Носкова.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи по развитию цифровой экономики. Для их решения требуется развитая инфраструктура связи. К 2024 году оптоволоконные линии объединят 250 населенных пунктов» — отметил руководитель республики. Айсен Николаев напомнил, что при поддержке федеральных органов власти в Якутии проложено около 6 тысячи км оптоволокна, покрытие сотовой связью составляет порядка 99 процентов.

Другим важным направлением «цифровой революции» станет внедрение высоких технологий в медицине, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Лидер Якутии подчеркнул, что развитие IT-индустрии основывается на человеческом капитале, высококвалифицированных кадрах, способных создавать и продвигать технологичный продукт. Для достижения этих целей в регионе переформатировано отраслевое министерство. «Особое внимание будет уделено развитию отрасли IT-технологий, которая является одной из самых перспективных в Якутии» — сказал он. Уже сегодня якутские компании успешно конкурируют не только на российском, но и на мировом рынке. В планах до конца года — открытие IT-парка.

Федеральный министр отметил, что в Якутии многое сделано для развития цифровой экономики. Около 92 процентов якутян живут на территориях, где есть доступ к интернету. Якутия является крупнейшим регионом с сетью цифрового вещания. «Но мы на этом не останавливаемся. Мы продолжим распространение интернета, цифрового телевидения в республике» — сказал Константин Носков. Так, на 2018 год запланировано подключение всех больниц к интернету. Будет продолжена работа по повышению качества мобильной связи и интернета, по обеспечению интернет связью отдаленных северных районов, снижению стоимости спутникового интернета.