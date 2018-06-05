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Общество
5 июня 2018, 15:50
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Врио главы Якутии Айсен Николаев провёл оперативное совещание в Верхнеколымском районе

Врио главы Якутии Айсен Николаев 5 июня вылетел в колымские улусы республики, где сейчас складывается наиболее сложная паводковая обстановка.

Первое оперативное совещание он провел в Верхнеколымском районе, где в зону подтопления попали два населённых пункта: Зырянка и Верхнеколымск.

По словам и. о. главы района Леонида Лысенко, сейчас вода пошла на спад, хотя взлетно-посадочная полоса Зырянки все ещё затоплена.

В Зырянке пострадали 61 многоквартирный и 15 частных домов, число пострадавших от паводка 657 человек. Затоплен 101 двор, 26 автомобильных дорог общей площадью 13 км.

Сейчас идёт активная работа по оценке ущерба, причиненного социальным объектам, жилом фонду, дорожному хозяйству в Зырянке и Верхнеколымске.

Первый зампред правительства республики Алексей Колодезников напомнил, что времени на эту работу осталось очень мало, так как режим ЧС федерального значения был введён в Якутии 14 мая. Первый вице-премьер отметил, что все необходимые документы по оценке ущерба должны быть направлены в федеральные органы в месячный срок до 14 июня.

По словам руководства Верхнеколымского района, одна из сложностей состоит в том, что часть затопленных домов признана аварийными.

Айсен Николаев констатировал, что построить новые дома за оставшееся до зимы время невозможно. Врио главы поручил руководству района помочь подготовить их для зимовки, с тем, чтобы в 2019 году начать в районе активное строительство. При этом он подчеркнул, что нужно максимально помочь тем гражданам, у которых есть возможность получить жилищные сертификаты. Необходимо в скорейшие сроки завести в пострадавшие населенные пункты стройматериалы и привлечь к аварийно- восстановительным работам студенческие строительные отряды, в том числе для помощи частному сектору, поставил задачу Айсен Николаев.

«Передайте людям, что всем будет оказана необходимая помощь, мы никого не оставим в беде», – сказал он.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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