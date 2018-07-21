Врио главы Якутии Айсен Николаев и спикер Александр Саввинов обсудили развитие Якутска

20 июля состоялось совещание по развитию города Якутска, в котором приняли участие врио Главы республики Айсен Николаев и председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.
Руководство города доложило о работе по основным направлениям бюджетной и жилищной политики, вопросам образования. Отмечено, что республика всегда уделяла и будет уделять особое внимание своей столице и работать в тесном контакте с администрацией городского округа.
После совещания Александр Саввинов во время пресс-подхода отметил: «Мы говорили о сохранении всего созданного за шесть лет и движении вперед, к новому этапу развития Якутска».
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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