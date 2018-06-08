Врио главы встретился с лидерами всех парламентских фракций Ил Тумэна, кроме ЕР

7 июня Айсен НИКОЛАЕВ провел ряд встреч с руководителями парламентских фракций Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). Врио главы Якутии обсудил первоочередные задачи, стоящие перед руководством республики с лидером ЛДПР Гаврилом ПАРХИНЫМ, лидером КПРФ Виктором ГУБАРЕВЫМ и лидером «Справедливой России» Юрием ГРИГОРЬЕВЫМ.

По словам Айсена Николаева, эти встречи предваряют совместную работу с парламентом республики по исполнению первоочередных задач, поставленных им перед правительством РС(Я). Это, в первую очередь, восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов республики, оказание помощи людям. Сейчас важно работать слаженно, чтобы в короткие сроки без аврала и потерь завезти грузы, войти в отопительный сезон, считает врио главы Якутии.

Не менее важная задача на сегодня – преодоление непростой ситуации по исполнению государственного бюджета республики. В этой связи необходима слаженная работа правительства Якутии и Государственного Собрания (Ил Тумэн), органов местного самоуправления.

«Сейчас как никогда важно объединиться для решения общих задач, главная из которых – оперативно выправить ситуацию с госбюджетом. Для этого нужны верные и эффективные решения, исключающие риски в исполнении обязательств по ключевым сферам жизнедеятельности республики», — подчеркнул Айсен Николаев.