Врио главы два дня будет работать в Нерюнгринском районе

18 июня ВРИО главы Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ прибыл с рабочим визитом в Нерюнгринский район.
Сегодня руководитель республики проверит, как реализуется республиканская программа по переселению из аварийного жилья в поселках Чульман и Серебряный Бор.
Также Айсен Николаев посетит территорию опережающего развития «Южная Якутия» и встретится с руководством компании «Колмар» – якорного резидента ТОР. Вечером ВРИО главы Якутии проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.
19 июня запланировано посещение разреза «Эльгинский» Эльгинского угольного комплекса и объектов нефтеперекачивающей станции НПС-19.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.