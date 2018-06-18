Врио главы два дня будет работать в Нерюнгринском районе

18 июня ВРИО главы Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ прибыл с рабочим визитом в Нерюнгринский район.

Сегодня руководитель республики проверит, как реализуется республиканская программа по переселению из аварийного жилья в поселках Чульман и Серебряный Бор.

Также Айсен Николаев посетит территорию опережающего развития «Южная Якутия» и встретится с руководством компании «Колмар» – якорного резидента ТОР. Вечером ВРИО главы Якутии проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.

19 июня запланировано посещение разреза «Эльгинский» Эльгинского угольного комплекса и объектов нефтеперекачивающей станции НПС-19.