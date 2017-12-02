Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож

«Патентуя то или иное изделие, мы исходим из желания не только сохранить наше достояние, но и повысить качество выпускаемой продукции. Сейчас бренд «якутский нож» очень популярен, и, к сожалению, эта популярность не всегда идет на пользу. Мы создаем стандарт, на который должны ориентироваться все, кто претендует выпускать ножи под этим названием», — рассказал корреспонденту ЯСИА доцент СВФУ Николай Бурцев.

Он подчеркнул, что на данный момент запатентовано уже более 12 наименований хомусов – традиционных якутских варганов. Мастера, которые работают с хомусом, отмечают положительные сдвиги в деле защиты традиционных якутских инструментов.

«Якутские ножи пока запатентованы только на территории России, это значит, что поделки из Китая так и будут маскироваться под работы настоящих мастеров. Получение патента – довольно длительный процесс, целый научный труд, который трудно осилить без поддержки. Надеемся, что властям республики небезразлична судьба наших традиционных ремесел, и они окажут помощь», — говорит президент ассоциации кузнецов Якутии.

Якутский нож запатентован под номером № 2635029. В описании говорится, что он относится к бытовым разделочным ножам, состоит из клинка и рукояти.

Издревле считается, что якутский нож — честь и обязательный атрибут каждого мужчины. Он является одним из немногих видов холодного оружия, разрешенных к ношению как элемент национального костюма.