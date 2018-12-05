Время инвестировать в Якутию

Наш всенародно избранный Глава Якутии Айсен Николаев опубликовал Инвестиционное послание на 2019 год, в котором определил, что для развития новой экономики надо менять структуру инвестиций и стремиться к расширению вложений в капиталоемкие несырьевые секторы. Данные задачи долгосрочного характера, но начинать решать их надо уже сегодня. Диалог с крупными партнерами будет строиться на принципах индивидуальности и адресности подхода к взаимовыгодным условиям, форматам поддержки в обмен на инвестиции, отвечающим интересам государства. Основной целью, как отметил Айсен Николаев, является ведение переговоров с инвесторами и привлечение инвестиций в Якутию.

В нашей Республике очень много людей, душой болеющих за развитие нашей Республики – это предприниматели, депутаты разных уровней, общественники и, конечно, жители Якутии. У нас с вами есть одна общая для всех цель – процветание Республики Саха (Якутия).

Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. Инвестиции бывают по формам собственности частные, государственные, иностранные и смешанные. А по срокам вложения на краткосрочные до одного года, среднесрочные до трех лет и долгосрочные свыше 3 лет.

Мы строители Якутии полностью поддерживаем Послание нашего лидера, имеем огромное желание привлечь иностранных инвесторов для развития нашей республики, создавать практику успешной работы с инвесторами, заимствовать лучшие технологии, и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов. Мы должны выйти вперед как субъект Российской Федерации в работе по привлечению инвестиций.

Сегодня стратегическими партнерами Российской Федерации являются Япония, Китай и Турция. Считаю необходимым усилить работу по созданию доверительных отношений между этими странами и назначить представителей от Якутии в этих странах для привлечений инвестиций.