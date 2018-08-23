Время читать: Новые книги Николая Лугинова, Анатолия Гоголева и Анатолия Бурцева

В последние годы учителя, родители общественность обеспокоемы тем что подрастающее поколение не читает. Не читают художественные, научно-популярные и т.д. книги.

И вот с целью пропаганды чтения среди подрастающего поколения, поддержки и повышения статуса чтения как национальной культурной традиции, популяризации и продвижения социально значимых книг на языках народов республики, укрепления и расширения связей участников республиканского издательского рынка, обмена передовым опытом в издательско-полиграфическом деле и распространения высококачественной литературы в рамках реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации на площади Ленина г. Якутска 24 по 25 августа 2018 г. состоится II Республиканский книжный фестиваль «Читающая Якутия». И такие мероприятия проводятся не первый год.

В этом году на литературном празднике – масштабной демонстрации искусства книги, достижений издательского, полиграфического и библиотечного дела – участие примут издательства и издающие организации, редакции журналов и газет как республиканских, так и улусных, авторы, творческие союзы, библиотеки, прочие организации, связанные с изданием и распространением печатной продукции.

Известно, что в Северо-Восточном федеральном университе им. М.К. Аммосова обучаются десятки тысяч молодых якутян, будущие специалисты для социально-экономического развития РС(Я) и РФ. Следовательно студенты –это самая активная часть молодежи и стало быть, авангард потребителей учебно-методической, научно-популярной, художественной и т.д. литературы. Поэтому у СВФУ есть свой Издательский Дом, которая занимается подготовкой и выпуском специализированной и научно-популярной литературой. В год ИД СВФУ издает более 250 наименований различной печатной продукции.

На предстоящем Республиканском книжном фестивале «Читающая Якутия» ИД СВФУ для широкой аудитории представляет много разнообразной и интересной продукции, среди которых вниманию читателей предлагает новый роман в повестях известного якутского писателя Николая ЛУГИНОВА “Время перемен” в переводе на русский язык известного русского писателя В. КРУПИНА В книгу вошли повести: “Воля и неволя У Хуана”, “Сёгун”, “В предверии перемен”, “Кюёх Ары – маленький уголок большого мира” и “Путь к верхнему миру”.

В своем романе «Время перемен» народный писатель Якутии Николай ЛУГИНОВ продолжает тему сложных взаимоотношений китайской и хунной империй в V – III в.в. до н.э. Автор поднимает проблемы вечного противостояния добра и зла, духовного и материального, долга и выгоды, мужества и трусости. Эти проблемы вечны и актуальны во все времена и для всех народов. Роман написан интересно и читатель может, как в машине времени, окунуться в далекое историческое прошлое.

Также для широкого круга Издательский Дом предлагает две интересные монографии, которые посвящены 25-летию образования Академии наук Республики Саха (Якутия). Это работы доктора исторических наук, профессора Анатолия ГОГОЛЕВА «Происхождение народа саха и его традиционной культуры” и доктора филологических наук, профессора Анатолия БУРЦЕВА «Художественный мир якутского романа. Проблемы типологии и поэтики».

Уважаемые горожане, приглашаем принять активное участие в фестивале «Читающая Якутия» и найти интересное и полезное чтение.