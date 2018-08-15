Временные ограничения электроснабжения ожидаются 15 августа

Энергетики проводят ремонтные работы для повышения надежности электроснабжения

Для обеспечения наших потребителей качественной и надёжной электроэнергией, персонал сетевых предприятий ведёт глобальную последовательную работу по модернизации объектов энергетики и подключению новых потребителей.

При подобном темпе работ неизбежны и временные ограничения электроснабжения, которые 15 августа затронут город Якутск и улусы Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Речников 3-20, Рихарда Зорге 5/2, 7/1 – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Сосновая 6-20, Бекетова13-23, Притузова 17-28, Советская 5, 6/2 – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-12:00 – Гимеинская 26-38 – работы по технологическому присоединению;

13:30-17:00 – СОТ Сапс , СОТ Хайа-Анна, СОТ Пламя, СОТ Тундра – пасынковка опоры;

13:30-17:00 – Герцена 3-37, Портовское кольцо 18-31, Пекарского 39-67, Мирнинская 17/2 — работы по заявке Якутского отделения Энергосбыта/

14:00-17:00 – СОТ Сосна, СОТ Сосновый бор – допуск бригады СМО.

Горный улус:

09:00-17:30 – с. Дикимдя, с. Ерт, с. Асыма, с. Кюерелях, с. Бяс-Кюель, с. Орто-Сурт, с. Кептин, с. Илбенге – плановая проверка средств релейной защиты;

Ленский район:

09:30-17:30 – г. Ленск (Нагорная) – демонтаж старых опор и провода АС на ВЛ 0,4 кВ КТП «Дальняя» ф. «Нагорная»;

10:00-17:00 – п. Пеледуй (частично – Пионерская, Молодежная, Победы) – техобслуживание КТП-25;

10:00-11:00, 18:00-19:00 – г. Ленск (Первомайская 9-11, Орджоникидзе 11, 46, Пролетарская 15-26, Ойунского 1-26, Якутская) – рассоединение и соединение шлейфов на опоре № 39, установка опор и монтаж СИП-3 на ВЛ 6 кВ яч. 28 ф. «Город 3-я цепь».

Намский район:

09:00-12:00 – с. 2-й Хомустах, уч. Воин, уч. Тарагай-Бэс – работы на Л-Хомустах;

09:00-10:00, 17:00-18:00 – с. Кобяконцы, с. Арбынцы, с. Фрунзе – работы на Л-64 «Балыктах-Харыялах».

Олёкминский район:

14:00-17:00 – с. Юнкюр, с. Куранда, с.Тюбя – ремонтные работы на ПС 35/10 кВ «Каландаришвили»;

10:00-11:00 – с. Улахан-Мунгку – технологическое присоединение потребителей.

Сунтарский район:

09:00-19:00 – с. Кемпендяй, с. Устье – вырубка угрожающей поросли на ВЛ 35 кВ ф. «Кемпендяй».

Хангаласский район:

13:00-16:00 – с. Жемкон-1, с. Жемкон-2, с. Красный ручей, с. Качикатцы – работы на ПС 35/10кВ «Хаптагай».

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.