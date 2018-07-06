Временное ограничение на выезд из страны заставила якутянина погасить свою задолженность

Среди эффективных мер принудительного исполнения, применяемых судебным приставом-исполнителем к должникам, является вынесение постановления о временном ограничении выезда должника из Российской Федерации.

Так, должник из Усть-Майского района полностью погасил свою задолженность по кредитным платежам только после постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Как сообщает Усть-Майский районный отдел судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия), мужчина, взяв на себя кредитные обязательства, не смог вовремя расплатиться с банком и накопил задолженность на общую сумму около 68 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что в отношении него вынесено постановление о временном ограничении на выезд из страны. Однако, проигнорировав важное постановление, мужчина не погасил задолженность и приобрел билеты для всей своей семьи. При попытке покинуть страну у должника сработало ограничение. В последующем, мужчина в срочном порядке оплатил всю сумму задолженности по кредиту.

Самостоятельно проверить себя и своих знакомых на наличие долгов можно на официальном сайте Управления (http://r14.fssprus.ru) при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», или с помощью мобильного приложения «ФССП», скачав его в Google Play, AppStore, Windows.