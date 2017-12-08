Врачи Среднеколымской ЦРБ получат новую машину скорой помощи

Депутат Госдумы Галина Данчикова во время командировки в Среднеколымский район посетила Центральную районную больницу.

Парламентарий ознакомилась с ходом работ по реконструкции здания лечебного учреждения по программе сейсмоусиления и практической реализации указов Главы Якутии, направленных на бережливое пациентоориентированное здравоохранение.

Сегодня, по завершении организационных мероприятий, детская поликлиника переезжает в новое отремонтированное здание ЦРБ. Здесь же, на втором этаже будут расположены клинические подразделения лечебного учреждения. Как отметила заместитель министра здравоохранения РС(Я) Людмила Вербицкая, все эти мероприятия направлены на обеспечение качества и доступности медицинской помощи. Поликлиника, детское отделение, стационарные подразделения будут расположены в одном здании, что очень удобно для пациентов, чтобы получать весь спектр медицинских услуг.

Говоря об укреплении материально-технической базы районных больниц, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на «правительственном часе» в Государственной Думе особо отметила, что в целом по стране за последний год после проведения реконструкции на 20% сократилась доля лечебных учреждений с ветхой материальной базой.

Одобрив результаты проведенной работы, Галина Данчикова поручила Министерству здравоохранения республики в рамках реализации комплексного подхода к вопросам доступности и качества медицинской помощи рассмотреть возможность предоставления Среднеколымской ЦРБ машины «скорой помощи».

На оснащении автопарка сельских больниц новыми машинами «скорой помощи» акцентировала внимание федеральный министр, отметив, что в 2016 году она повысилась на 16% и на 19% — автомобилями реанимации.

Отметим, при поддержке федерального центра в Якутию распределено 23 автомобиля скорой помощи. Федеральная поддержка позволила обновить автопарк скорой медицинской помощи республики на 9%.

Новые специализированные полноприводные автомобили в северном исполнении УАЗ и ГАЗ получили больницы Амгинского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Горного, Мегино-Кангаласского, Момского, Нюрбинского, Оймяконского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Усть-Янского районов.

Как заверила Людмила Вербицкая, Среднеколымская ЦРБ получит новый автомобиль при поступлении второго транша.

В ходе посещения Среднеколымской ЦРБ медперсонал поблагодарил Галину Данчикову за принятое ею, будучи премьер-министром республики, своевременное решение о реконструкции здания больницы.

«Сегодня мы работаем в совершенно других условиях, готовы оказывать нашим пациентам всю необходимую помощь, внимание и заботу, — сказали врачи.