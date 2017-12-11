Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Колымской трассе

Состояние троих выживших в крупной аварии на трассе «Колыма» тяжелое, но стабильное, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Мегино-Кангаласской центральной районной больницы.

«Состояние пострадавших тяжелое, но стабильное», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в отделениях реанимации и травматологии. Все погибшие в аварии, а также двое из пострадавших — жители Таттинского улуса республики.

Вечером 8 декабря 2017 года на ФАД «Колыма» в 16 километрах от поселка Нижний Бестях произошло столкновение микроавтобуса УАЗ, следовавшего из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса в село Ытык-Кюель Таттинского улуса, с грузовым автомобилем КамАЗ. После столкновения машины загорелись.

Погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок, трое пострадали. Возбуждены два уголовных дела.

Одиннадцатого декабря в Якутии объявлен траур по погибшим. В Таттинском улусе объявлен трехдневный траур.