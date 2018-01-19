Врачам Нерюнгринской ЦРБ вручили ключи от квартир

Глава МО «Нерюнгринский район» Виктор Станиловский подчеркнул, что историю как опыт предыдущих поколений надо помнить и знать. Его слова поддержал глава МО «Город Нерюнгри» Леонид Олейник. Главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» Нюргун Степанов напомнил, что здравоохранение района быстро развивается, внедряются современные технологии. Труд медиков достоин хорошего материального вознаграждения.

Со столетним юбилеем республиканского профсоюзного движения медиков поздравили председатель первичной профсоюзной организации Ирина Лылова и председатель городской профсоюзной организации Лидия Звонкова. Они вручили почетные грамоты Президиума Якутского Республиканского Комитета Профсоюза работников здравоохранения России, медали «100-летие профсоюзного движения медиков Якутии» и знаки «Отличник здравоохранения Республики Саха Якутия».

Долгожданным моментом стало вручение ключей от служебных квартир девяти врачам-специалистам. Они предоставлены в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы», — сообщается на сайте министерства здравоохранения РС(Я).