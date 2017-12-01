Врач-тибетолог Дамби Матыпов: Я думаю, у меня генетическая предрасположенность к врачеванию…

Откуда в людях просыпается талант? Один прекрасно рисует, другой стихи пишет, а третий врачует так, что из поколения в поколение люди помнят об его изумительных способностях. Дед Дамби Леонидовича Матыпова был известным эмчи-ламой. Внук знает о нем только по рассказам родных, но ведь что-то в его генах пробудило талант врачевания, и он тоже стал известным в республике врачом.

Дамби Леонидович делится воспоминаниями: «Мой дедушка, отец моей мамы, был эмчи-ламой. В 1937 году его расстреляли по доносу. Когда деда не стало, бабушка вышла замуж за другого. Но вот что удивительно: он тоже был ламой. Его знали и почитали многие как целителя, мудрого и великодушного человека. А лечил он травами, делал кровопускание, прижигание, ванные процедуры и даже применял старинный метод накладывания органов убитой овцы на пораженные органы человека. В буддизме это целая наука — выбрать животное, необходимое для обряда лечения, которое сродни с биоэнергетическим воздействием.

Вероятно та обстановка, когда в доме помогали больным, заготавливали множество трав для лечения, сыграла в воспитании Дамби свою роль. А может, впечатлил и тот случай, когда в десятом классе, поехав с отцом на покос, сломал пальцы на ноге. Тогда увезли в больницу, где наложили лангеты. «Но отец решил показать меня костоправу – баряши. Там сняли лангеты, прочитали мантры, вправили, когда отек спал, снова наложили лангеты для фиксации. Когда снова приехали в больницу, хирурги порадовались столь быстрому результату «своей» работы. А мы не стали говорить, к чьей помощи прибегли. С тех самых пор я понимаю, что наши традиционные методы лечения работают».

Еще подростком Дамби начал помогал собирать травы, потому что по бурятским обычаям лекарственные травы собирают дети, которых для этих случаев красиво одевают. «Мне было все интересно, понемногу стал узнавать, от чего лечат те или иные растения, сколько и какой травы надо класть для лекарства», — признается доктор.

После армии Дамби поступил в Читинский мединститут. Именно в студенческие годы он начал понимать, что европейская медицина нацелена на излечение отдельного органа, заболевания, а не человека в целом. Поэтому интерес к традиционной медицине все возрастал. После окончания института, работая в различных медицинских учреждениях республики, доктор продолжал изучать восточную медицину и вел совместную работу с учеными Бурятского научного центра, а также представителями народной медицины — эмчи-ламами. Закономерным этапом в его жизни стал переход на работу в только что открывшийся Центр восточной медицины в 1989 г.

«Создавали центр энтузиасты своего дела, которые понимали важность возрождения, внедрения и популяризации традиционной медицины для широкого круга людей не только в Бурятии, но и в России. Спустя годы, можно твердо сказать, что это удалось. Сейчас в ЦВМ лечатся больные не только из нашей страны, но и из зарубежья. Изменилось отношение медицинского и научного сообщества к принципам комплементарной (традиционной, дополнительной) медицины. Сотрудниками Центра защищено 7 кандидатских диссертаций в области традиционной медицины, опубликовано более 100 научных статей, несколько монографий. Работу Центра высоко оценила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в ходе своего рабочего визита в Бурятию. Мы можем гордиться тем, чего мы сегодня достигли в своем развитии».

Когда открылся центр, Дамби Леонидович сразу начал заниматься там травами. «Мы открыли аптеку, работали по рецептуре, придерживались традиционных технологий. Я подходил индивидуально к каждому пациенту, по моей рецептуре аптека составляла сборы. Меня можно назвать первым фитотерапевтом, который вел приемы. Понимая важность новых знаний, я повышал квалификацию, учился в Москве, Киеве, стажировался в Монголии. В 1997 году защитил диссертацию по теме «Фитотерапия», научным руководителем был известный ученый, профессор, доктор медицинских наук, первый заведующий кафедрой фармакологии и традиционной медицины Медицинского института Бурятского государственного университета Сергей Матвеевич Николаев. Но все же основным источником знаний стали для меня книги и непосредственное общение с ламами, учеными, старыми врачами», — рассказывает Дамби Леонидович. И продолжает: «Традиционная медицина объясняет, что мы – часть природы. Человек и природа – это единое целое. Когда человек этого не осознает, он начинает болеть. Причиной заболеваний становится дисбаланс трех регулирующих систем: «ветер», «желчь», «слизь». Надо привести все к гармонии. Согласно тибетскому трактату «Чжуд ши», «на земле нет ничего, что не могло бы быть лекарством».

В традиционной тибетской медицине используется до 1500 лекарственных растений, 300 минералов, лекарства животного происхождения (панты, желчь и др.). В нашей аптеке большое внимание обращено на составление рецептов из лекарственных растений и минералов. В медицинскую практику внедрено более 60 лекарственных препаратов, разработанных нашими врачами совместно с учеными Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Таких положительных моментов в работе ЦВМ не перечесть. Сам за себя говорит и такой интересный факт, что лечиться приходят уже вторые, третьи поколения наших пациентов».

Доктора радует, что в последние годы началась вторая волна возобновления дружественных связей с Монголией, Внутренней Монголией, что стало возможным постоянно выезжать на стажировки, симпозиумы, международные конференции, приглашать именитых врачей-наставников из Монголии, Китая, Индии. И главное – генетическая предрасположенность Дамби Леонидовича к врачеванию передалась детям — оба его сына работают врачами в Центре восточной медицины. Они достойно продолжают дело своих предков.

Предварительная запись к Матыпову Д.Л. ведется в Центре комплементарной медицины и СПА «Канти».

Дамби Леонидович будет принимать с 8 по 20 декабря 2017 года пациентов с хроническими заболеваниями костно-мышечной системы, системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения и дыхания, а также лиц, нуждающихся в восстановлении после травм и операций.

Лечение у доктора Матыпова Д.Л. включает пульсодиагностику, иглорефлексотерапию, фито- и моксотерапию и другие методы традиционного лечения. Доктор также будет консультировать пациентов по поводу дальнейшей госпитализации в «Центр восточной медицины» Республики Бурятия. Получить лечение в стационарах Центра могут жители любого региона России как платно, так и бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, при направлении врача.

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