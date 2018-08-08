Вплоть до увольнения: МинЖКХ дал указания по оскандалившемуся Садовникову

После служебной проверки Юрия Садовникова могут уволить

В ГУП «ЖКХ РС(Я)» проведут служебную проверку в отношении заместителя генерального директора предприятия Юрия САДОВНИКОВА, который стал участником инцидента, произошедшего 5 августа в гостиничном номере пилотов авиакомпании «Полярные авиалинии» в п. Усть-Нера Оймяконского улуса, сообщает ЯСИА.



«6 августа в средствах массовой информации и социальных сетях размещены материалы о неподобающем поведении заместителя генерального директора ГУП «ЖКХ РС(Я)» Юрия Садовникова во время служебной командировки, дискредитирующие руководство предприятия, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии и работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целом», — отметили в МинЖКХ региона.

В связи с данным инцидентом ведомством даны указания руководству ГУП «ЖКХ РС(Я)» провести служебную проверку в отношении Юрия Садовникова и принять самые жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения, сообщает ЯСИА.

Напомним, что 7 августа региональный Политсовет «Единой России» на внеочередном заседании принял решение об исключении Юрия Садовникова из списка кандидатов в Колымо-Индигирской региональной группе №34 за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам. Ранее он был выдвинут на выборы от ЕР как сторонник партии.