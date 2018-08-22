Впервые за три года в Якутии отмечается рост реальных доходов населения

Правительство Якутии утвердило итоги социально-экономического развития за январь-июнь текущего года.

«Надо сказать, что в целом основные макроэкономические показатели в республике положительные», — отметила в комментарии СМИ министр экономики Якутии Майя Данилова.

По ее словам, прогноз на текущий год себя оправдывает. Отмечается рост валового регионального продукта в основном за счет промышленного производства. Кроме того, положительную динамику показывают инвестиции в крупные проекты по добыче полезных ископаемых и драгметаллов, не отстают сельское хозяйство и отрасль строительства.

«При этом у нас впервые за 3,5 года отмечается рост реальных денежных доходов населения, связанный с ростом заработной платы в бюджетной сфере, в среднем на 21%», — сказала министр.

Исходя из прогнозных показателей, правительство республики сфокусировало закрепить на федеральном уровне предложения региона для участия в национальных проектах страны. После чего будут скорректированы государственные программы по реализации стратегических задач республики.

Майя Данилова добавила, что вместе с тем требуется обеспечить сбалансированность государственного и муниципальных бюджетов. Соответственно, будет проводится работа по структурным изменениям расходования средств.

По данным минэкономики, за январь-июнь валовой региональный продукт оценочно составил 401 млрд рублей (103,0%). В ведомстве считают, что по итогам года ВРП вырастет на 3,5%.