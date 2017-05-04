Впервые врачи Якутского онкодиспансера провели выездной медосмотр ветеранов

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне впервые врачи Якутского онкологического диспансера провели выездной медицинский осмотр на дому ветеранов, состоящих на диспансерном учете. Заведующая поликлиническим отделением, врач-онколог-химиотерапевт высшей категории АЛЕКСАНДРОВА Е.Н. провела осмотр, забор лабораторных анализов, консультацию и ответила на вопросы ветеранов.

НИКОЛАЕВА Мария Тихоновна, ветеран тыла, вырастившая 13 детей, в свои 96 лет не теряет бодрости духа и с улыбкой вспоминала военные годы, рассказала о трудностях жизни в послевоенные годы.

Руководством диспансера принято решение проводить подобные обследования наших дорогих ветеранов, так как задача медицинских работников состояла не только в решении медицинских проблем, ведь зачастую пожилым людям надо просто поговорить с кем-то, почувствовать внимание к себе.

Источник: Туяра БЕЛОЛЮБСКАЯ.