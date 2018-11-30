Впервые в Якутске: Платформа знаний и сервисов для бизнеса «ДЕЛОВАЯ СРЕДА»

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Впервые в Якутске!

Только 3-4 декабря!

Лучшие предприниматели, крупнейшие компании и университеты страны объединились, чтобы представить Платформу знаний и сервисов для бизнеса «ДЕЛОВАЯ СРЕДА»!

Как упаковать свой бизнес?

Готовы ли Вы масштабировать свой бизнес?

Какой способ масштабирования подходит для вашего бизнеса?

Что такое проект и управление проектами?

Факторы влияющие на успех проекта.

На все эти вопросы и не только Вы получите ответы на нашем семинаре.

Запишись на семинар прямо сейчас!

Место проведения: Конференц-зал «Якутск», «AZIMUT hotels Полярная звезда», 2 этаж.

Время проведения: с 10 до 18 ч.

Стоимость: 1000 руб.

Для ИП до 30 лет, зарегистрированных в 2018 году вход БЕСПЛАТНЫЙ

‼Количество мест ограничено‼

Для участия пройдите по ссылке: http://schoolbusiness.ru/seminar/

Подробная информация по тел.:

89248601613,

89248601614,

34-03-38;