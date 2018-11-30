Впервые в Якутске: Платформа знаний и сервисов для бизнеса «ДЕЛОВАЯ СРЕДА»

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Впервые в Якутске!
Только 3-4 декабря!
Лучшие предприниматели, крупнейшие компании и университеты страны объединились, чтобы представить Платформу знаний и сервисов для бизнеса «ДЕЛОВАЯ СРЕДА»!
- Как упаковать свой бизнес?
- Готовы ли Вы масштабировать свой бизнес?
- Какой способ масштабирования подходит для вашего бизнеса?
- Что такое проект и управление проектами?
- Факторы влияющие на успех проекта.
На все эти вопросы и не только Вы получите ответы на нашем семинаре.
Запишись на семинар прямо сейчас!
Место проведения: Конференц-зал «Якутск», «AZIMUT hotels Полярная звезда», 2 этаж.
Время проведения: с 10 до 18 ч.
Стоимость: 1000 руб.
Для ИП до 30 лет, зарегистрированных в 2018 году вход БЕСПЛАТНЫЙ
‼Количество мест ограничено‼
Для участия пройдите по ссылке: http://schoolbusiness.ru/seminar/
Подробная информация по тел.:
- 89248601613,
- 89248601614,
- 34-03-38;
Источник: АУ ДПО "Бизнес-школа" РС (Я). (На правах рекламы)