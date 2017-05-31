Впервые в  Якутии будет проведена кохлеарная имплантация

В этом году на базе РБ№1 –НЦМ по Указу Главы будет оказана впервые в нашей республике оказание высокотехнологичной помощи – проведение операций кохлеарной имплантации. Запуск данной программы проходит при поддержке главного внештатного оториноларинголога МЗ РФ, профессора, доктора медицинских наук, директора ФГБУ НКЦО ФМБА России Николая Аркадьевича Дайхеса.

13 июня 2017 года при участии ведущих специалистов Научно-Клинического центра Оториноларингологии запланировано проведение первых операций. Операции по установке систем кохлеарной имплантации будет проводить руководитель научно-клинического отделения заболеваний уха ФГБУ НКЦО, доктор медицинских наук, Хассан Диаб, выдающийся хирург, за плечами которого уже более 3000 операций кохлеарной имплантации, проведенных по всей России и в ближайшем зарубежье.

Этап аудиологического сопровождения операции и содействие становления дальнейшей послеоперационной реабилитационной работы будут выполнены руководителем научно-клинического отделения аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ,к.м.н, врача-оториноларинголога- сурдолога Мачалова Антона Сергеевича.

Команде специалистов из Москвы будут ассистировать заведующий отделением Оториноларингологии Педиатрического центра Гоголев Иннокентий Иванович и врач сурдолог к.м.н Федотова Эльвира Егоровна. Врачами сурдологами отобраны и подготовлены малыши в возрасте от 1 до 2-х лет из разных районов (М-Кангаласского, Таттинского, У-Алданского, Чурапчинского, Намского ).

Пациентам будут установлены системы кохлеарной имплантации производства компании Neurelec (Oticon Medical), французский бренд, ныне входящий в группу компаний холдинга Willliam Demandt, всемирно известного лидера в производстве устройств диагностики и реабилитации нарушений слуха.