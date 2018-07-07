Впервые в истории Якутии выполнены сложнейшие операции!

Впервые, в истории Якутии и Дальневосточного федерального округа выполнены одновременно четыре сложнейшие операции:

1)Пересадка сердца

2)Пересадка печени

3)Пересадка почек двум разным больным

Обращаем ваше внимание! С одного донора — к четырем реципиентам!

Пересадка сердца сделана впервые в истории Якутии и ДВФО, но другие кадаверные операции уже поставлены на поток еще с 2016 года. Данное событие происходило под непосредственным контролем Министерства здравоохранения и лично министра здравоохранения Охлопкова Михаила Егоровича.

6 июля 2018 года, благодаря энтузиазму руководителей двух ведущих медицинских учреждений,командой врачей Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины и Республиканской больницы №2 –Центр Экстренной медицинской помощи, под руководством кардиохирурга Петра Ивановича ЗАХАРОВА, выполнили успешную пересадку сердца и других органов, которые выполняли разные бригады.

Александр ПЕТРОВ, заместитель главного врача РБ№2 – ЦЭМП по медицинской части

— Первый этап кадаверной трансплантации выполняется в нашем учреждении, больница является донорской базой для пациентов, ожидающих пересадки органов. Донорами органов становятся пациенты, у которых диагностирована смерть мозга. Отсутствие биологической деятельности мозга устанавливается консилиумом врачей анестезиологов – реаниматологов и неврологов по многим параметрам. Заключение о смерти мозга дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга, установленной в соответствии с приказом, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

После констатации смерти головного мозга, команда высококвалифицированных врачей — трансплантологов Республиканской больницы №1 прибывает в операционный зал Республиканской больницы №2, где производится операция по изъятию органов у донора. Далее изъятые органы(печень, сердце, почки) подлежат маршрутизации в Республиканскую больницу №1, где производится долгожданная трансплантация необходимых для пациентов органов.

Артем ТИМОФЕЕВ, врач анестезиолог – реаниматолог отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, РБ №2 –ЦЭМП:

— Если пациент, у которого врачебный консилиум установил смерть мозга, после выполнения всех анализов на совместимость с находящимся в листе ожидания по пересадке сердца пациентом, подходит в качестве донора, мы начинаем работу по искусственному поддержанию жизнедеятельности его органов, аппаратом искусственной вентиляции легких обеспечивается дыхание, таким образом, сердце продолжает функционировать. Спустя шесть часов после констатации смерти, врачами снова подтверждается отсутствие рефлексов. По выполнению итоговой проверки, данные передаются в Республиканскую больницу №1, где формируется бригада врачей для проведения операции по изъятию сердца.

Альберт ВАСИЛЬЕВ, директор Клинико-диагностического центра Республиканскойбольницы №1 –Национальный центр медицины:

— Альберт Иванович, расскажите, пожалуйста, о выполненных сегодняоперациях по трансплантации органов?

— Сегодня знаменательный день, была выполнена пересадка печени, почек, и самое главное – первая в истории медицины Якутии и Дальнего Востока, трансплантация сердца. От одного донора были пересаженыкадаверные органы четырем разным пациентам. Подготовка к пересадке сердца проходила в течение длительного времени, и самое сложное в ней – это организационные вопросы. Донор сердца, подходящий абсолютно по всем показателям реципиенту, готовый к трансплантации по всем показателям здоровья пациент, подготовка медицинского персонала и операционного зала, проведение самой трансплантации — все это требует крайне серьезного уровня готовности, знаний и усилий.

— Как подбирается реципиент для операции?

— Каждому пациенту из листа ожидания трансплантации органов, проводят типирование. В лаборатории клинической иммунологии (типирования) формируется база данных всего спектра анализов пациентов, состоящих в листе ожидания, для выполнения пробыпри поступлении донорского органа. Затем мы проводим кросс-матч-тест на совместимость именно между этим конкретным донором и реципиентом.

Число нуждающихся в пересадке сердца — 6 человек, но не у каждого из них состояние здоровьяна должном уровне, многим из них противопоказана трансплантация сердца. При пересадке сердца крайне важнаидентичная группа крови донора и реципиента, антропометрические параметры органа, в первую очередь его размеры, поэтому донор и реципиент должны быть примерно одного роста и веса. Касаемо возраста,доноромстановится человек в возрасте до 50 –ти лет, реципиентом — человек до 60 лет.Возможна пересадка сердца 45-летнего донора 30-летнему реципиенту.

— Сколько врачей участвуют в операции по трансплантации сердца?

— Более 30 высококвалифицированных медицинских специалистов: кардиохирурги, анестезиологи –реаниматологи, медицинские сестры.

— Как будет чувствовать себя человек с новым сердцем?

— Отлично! Ведь это новое, здоровое, крепкое сердце, способное на высшем уровне обеспечить полагающуюся для комфортной жизни деятельность. Выписка пациента происходит через 30 дней, на протяжении всех последующих лет человек будет получать специально разработанную поддерживающуютерапию.

Татьяна ТОМСКАЯ, врач –кардиохирург, заведующая отделением кардиологии РБ №1 –НЦМ

— После пересадки сердца, пациент начинает получатьинотропную поддержку – терапия, поддерживающая деятельность сердечной мыщцы, и иммуносупрессивные препараты, направленные на подавление антител, с целью профилактики отторжения трансплантата. В обязательном порядке также идет антибактериальная и противовирусная терапия, кардиометаболическая терапия, улучшающая обменные процессы в миокарде, а также терапию, направленную на коррекцию водно-электролитного баланса.

Николай ЛУГИНОВ, генеральный директор Республиканской больницы №1 – Национальный центр медицины

— Подготовка врачей к трансплантации сердца велась на протяжении полутора лет, проведена колоссальная работа: все медицинские кадры, формировавшиеся для работы в трансплантологии, благодаря поддержке Министерства здравоохранения прошли обучение в «Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», для проведения операций закуплены расходные материалы и инструментарий, решены сотни организационных вопросов.

Сегодня, благодаря высокому профессионализму врачей, всесторонней поддержке Министерства здравоохранения, мы совершили грандиозный прорыв в медицине Якутии. Прежде всего, я хочу поблагодарить своих коллег за высокий профессионализм, а также весь медицинский персонал, принимавший участие в этом знаменательном событии. Искренне благодарю за труд каждого врача, всех медицинских сестер и младший медицинский персонал, технических работников, руководителей отделений и директоров, принимавших участие в подготовке и выполнении операции по пересадке сердца. Выражаю благодарность Республиканской больнице №2 – Центр экстренной медицинской помощи за сложившееся плодотворное взаимопонимание и отличную организацию совместного труда.

Успешно выполненная трансплантация сердца стала великолепным итогом нашей большой командной работы. Мы достигли поставленных задач, и с большим оптимизмом смотрим в будущее!

Борис АНДРЕЕВ, главный врач Республиканской больницы №2 –Центр экстренной медицинской помощи

— Дорогие коллеги! От имени коллектива Республиканской больницы №2 – Центр экстренной медицинской помощи поздравляю всех участников органного донорства с большим успехом. Сегодня долгожданный день, пересадка сердца успешно выполнена, комплексный подход к трансплантации обеспечил полноценную, счастливую жизнь четырем пациентам. Благодаря слаженным, четким, профессиональным действиям Министерства здравоохранения Якутии, специалистов Республиканской больницы №2 и Республиканской больницы №1, здравоохранение республики вышло на новый уровень развития. Благодарю всех, кто принимал участие в первой в Республике Саха (Якутия) трансплантации сердца. Искренне благодарю за профессионализм своих врачей, и поздравляю коллег с новой победой — трансплантацией сердца! Желаю дальнейших успехов, уверен, что впереди нас ждут новые победы!

Список медицинского персонала, принявшего участие в трансплантации

Бригада заборакадаверных органов: кардиохирурги — Сивцев Василий Степанович, к.м.н, хирург высшей категории, Павлов Василий Иванович, Васильев Анатолий Гаврильевич; операционная сестра- Алексеева Нелли Гаврильевна; анестезиологи — Данилов Дьулустан Анатольевич, Коростелев Александр Сергеевич.

Список участников РБ №2 — ЦЭМП: главный врачАндреев Борис Витальевич, заместитель главного врача по лечебной части Петров Александр Петрович, Тырышкина Эржена Васильевна заведущая ОРИТ ОНМК, Сизых Туйара Владимировна анестезиолог — реаниматолог, Крылова Мария Васильевна врач — невролог, Кириллина Ольга палатная медсестра, Колодезникова Наталья Эдуардовна медсестра — анестезист, санитары — ЧерноградскаяВиталина, Николаев Афанасий, Попова Мария, Бандерова Анна, Голомарева Елена, санитар операционного блока Захаров Александр Михайлович.

Бригада трансплантации сердца: кардиохирург высшей квалификационной категории, д.м.н., Захаров Петр Иванович, кардиохирург высшей квалификационной категории, к.м.н., Портнягин Петр Петрович, кардиохирург высшей квалификационной категорииЛомоносов Сергей Владимирович, операционная сестра — Мартынова Татьяна Николаевна, анестезиолог- Николаев Андрей Гаврильевич, перфузиолог — Васильев Дмитрий Виссарионович, кардиолог высшей квалификационной категории, к.м.н., Томская Татьяна Юрьевна, кардиолог Федорова Алла Анатольевна, кардиолог Павлова Розалия Валерьевна и врач кабинета УЗИ сердца Анучина Елена Ивановна.

Эксплантация:

Почки: Максимов Александр Васильевич, КладкинНюргун Павлович

Печень: Тимирдяев Дмитрий Хрисанфович, Аблаева Кристина Александровна

Сердце: Сивцев Василий Степанович, Павлов Василий Иванович

Сосудистый хирург: Слепцов Алексей Петрович

Анестезиологи: Коростелев Александр Сергеевич, Данилов Дьулустан Анатольевич, Кислов Андрей Александрович

Операционные медицинские сестры: Алексеева Нелли Григорьевна, Варламова Мария Ивановна.

Трансплантация почек:

Хирурги: Копылов Александр Николаевич, Местникова Анна Александровна, КладкинНюргун Павлович, Максимов Александр Васильевич, Слепцов Алексей Петрович

Операционные медицинские сестры: Сидорова Нарыйа Сергеевна, Кушнарева Светлана Викторовна

Анестезиологи: Герасимова Наталья Серафимовна, ДашидымбрыловОчирДашицыренович

Медицинские сестры — анестезисты: Чибыкина Зинаида Алексеевна, Попова Элеонора Алексеевна, Мамаева Тамара Петровна

Трансплантация печени:

Хирурги: Захаров Александр Георгиевич, Коростелев Денис Сергеевич, Тимирдяев Дмитрий Хрисанфович, Аблаева Кристина Александровна.

Операционная медицинская сестра: Прибылых Ирина Николаевна

Трансплантация выполнялась под руководством директора КДЦ РБ№1 –НЦМ Васильева Альберта Ивановича, и кардиологов: Томской Татьяны Юрьевны, Федоровой Аллы Анатольевны.

Отделение кардиореанимации:

Врачи анестезиологи реаниматологи: Данилов Дьулустан Анатольевич, Николаев Андрей Гаврильевич, Коростелев Александр Сергеевич, Васильев Дмитрий Виссарионович

Анестезисты: Чарканов Максим Алексеевич, Егорова Зоя Васильевна, Анисимова Роза Васильевна, Васильева Василина Васильевна, Иванова Яна Валентиновна, Алексеева Марианна Даниловна