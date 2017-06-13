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Красота & Здоровье
13 июня 2017, 20:37
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Впервые в истории Якутии проведены пять уникальных операций!

13 июня 2017 года войдет в историю здравоохранения Якутии как один из знаковых событий!

В рамках реализации указа главы впервые на базе двух флагманов медицины: ГАУ РС (Я) РБ №1-Национального центра медицины и ГБУ РС (Я) «РБ№2-Центра экстренной медицинской помощи» впервые успешно проведены пять операций кохлеарной имплантации (вид высокотехнологичной медицинской помощи) детям в возрасте от 1 до 2-х лет с диагнозом двухсторонняя глухота.

Мастер-класс провел отохирург, начальник научно-клинического отдела заболеваний уха ФГБУ НКЦО ФМБА России (г. Москва), д.м.н., профессор Диаб Хассан Мохамад Али, ассистировал заведующий оториноларингологическим отделением Педиатрического центра ГАУ «РБ№1-НЦМ» Гоголев Иннокентий Иванович, интраоперационную телеметрию кохлеарного импланта проводил начальник отдела аудиологии, слухопротезирования и слуховой реабилитации ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России, к.м.н. Мачалов Антон Сергеевич.

«Конечной целью кохлеарной имплантации будет полноценная абилитация/реабилитация и успешное интегрирование детей в общество специалистами нашей республики согласно программе»,- рассказывает Главный внештатный оториноларинголог МЗ РС (Я), к.м.н., доцент МИ СВФУ, заслуженный врач РС (Я) Лебедева Наталья Афанасьевна. — Сегодня после обеда операционный день продолжился в ГБУ РС (Я) «РБ№2-ЦЭМП». Проведены четыре реконструктивных слухоулучшающих операций взрослым пациентам с заболеваниями уха и тугоухостью. Операцию мастер-класс провел профессор д.м.н. Диаб Хассан Мохамад Али, ассистировали заведующий оториноларингологическим отделением к.м.н. Александров Иннокентий Николаевич, врачи отделения Евсеева Елена Николаевна, Николаев Петр Петрович, Аргунов Иван Михайлович».

Также на этой неделе планируются мастер-классы по реконструктивным и слухоулучшающим операциям тимпанопластика, стапедопластика, обучающие лекции по аудиоскринингу новорожденных. Все указанные мероприятия являются плодом длительной подготовительной работы и проводятся во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 августа 2016года №1372 « О мерах по совершенствованию высокотехнологичных видов медицинской помощи и инновационных методов лечения в Республике Саха (Якутия)».

Примечательным, запоминающимся событием будет визит главного внештатного специалиста-оториноларинголога Минздрава России, члена Общественной палаты Российской Федерации, член-корреспондента РАН, профессора Дайхес Николай Аркадьевича. Во время визита планируется подписание перспективного и долгосрочного соглашения о сотрудничестве ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России и Министерства здравоохранения по трем направлениям – практической, организационно-методической и научно-образовательной. Соглашение о сотрудничестве ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России и Минздрава РС(Я) станет огромным достижением в деле охраны здоровья населения нашей республики.

«От всей души я поздравляю всех моих коллег оториноларингологов, сурдологов с успешным началом долгосрочного сотрудничества! Искренне рада, что для якутской оториноларингологии наступает новый этап развития!»,- резюмировала Главный внештатный оториноларинголог МЗ РС (Я Лебедева Наталья Афанасьевна.

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Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС (Я).
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