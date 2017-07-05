Впервые сформирована сборная команда СПО в «Играх Манчаары»

4 июля 2017 г. состоялись проводины сборной команды среднего профессионального образования на ХХ юбилейную Спартакиаду по национальным видам спорта «Игры Манчаары», которые состоятся с 6 по 9 июля в с. Верхневилюйске. Сборная команда СПО представлена 42 студентами и преподавателями из 12 республиканских техникумов и колледжей.

Отметим, что для участия в таких масштабных республиканских соревнованиях такая сборная команда сформирована впервые в истории профессионального образования республики. Руководителем сборной назначен Оконешников Роман Иванович.

От имени руководства профильного министерства членов сборной команды СПО поздравил замминистра образования и науки Якутии Андрей Попов.

Андрей Анатольевич сказал, что руководство министерства возлагает большие надежды и веру на спортсменов, подчеркнув, что из числа образовательных организаций в предстоящих играх систему образования представят только они, то есть сборная команда системы профобразования.

Члены сборной команды СПО сегодня получили единую форму и отправились в путь.

Напомним, что в результате многочисленных отборочных соревнований, а также сборов впервые сформирована сборная команда системы профобразования, которая представлена 42 сильнейшими в своем виде спорта спортсменами.