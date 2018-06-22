Впервые на ысыахе пройдет выставка керамистов-энтузиастов!

Дорогие жители и гости столицы!

Торгово-производственная компания «КАМЕЛЕК» поздравляет вас с праздником лета народа саха — Ысыахом!

И приглашает Вас 23 июня во время празднования Ысыаха Туймаады на ВЫСТАВКУ КЕРАМИСТОВ-ЭНТУЗИАСТОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИИ)

Место проведения:

23 июня с 11:00

Үс Хатыҥ

улица Кэскиллээх

Түhүлгэ №13 (компании «КАМЕЛЕК»)

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Также напоминаем, что во всех магазинах «Камелек» Вы можете приобрести якутскую национальную утварь для празднования Ысыаха по АКЦИИ «ВЫТЯНИ СКИДКУ»

Абсолютно все покупатели гарантированно получают дополнительно скиду от 10 до 50%

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С Ысыахом Туймаады!

Уруй-Айхал!

Айхал-Мичил!

Уруй Тускул!