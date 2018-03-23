Впервые колледж из Якутии получил премию экономического совета СНГ

В начале марта, наряду с РЖД, МЭИ премию Экономического совета СНГ впервые получил Мирнинский региональный технический колледж.

Об этом рассказывает заместитель министра образования республики Андрей ПОПОВ: «В начале марта в Москве состоялось 77-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Экономический совет СНГ — основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества. На заседании Совета, рассмотрев представление Жюри конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг Экономический совет решил присудить звания лауреатов и дипломантов этой премии ряду предприятий и учреждений стран Содружества. Звание лауреата Премия Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг присуждено 10 предприятиям и учреждениям стран содружества, в том числе 3 предприятиям Российской Федерации – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» и ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном».

Победа МРТК в столь престижном межгосударственном конкурсе за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг) обеспечивает имидж лидера, репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной услуги, способствует привлечению новых партнеров и заказчиков и, соответственно, открывает новые деловые возможности. Напомню, что это не первое признание заслуг наших мирнинских коллег, Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2015 года за номером 1202 Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в городе Мирном» была присуждена премия Правительства Российской Федерации 2015 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Колледж готовит кадры для флагмана российской алмазодобывающей отрасли компании мирового уровня АК «АЛРОСА» с 1973 года.

За годы своего существования колледж подготовил более восьми тысяч рабочих и специалистов для компании, технологическая база, которой основана на лучших мировых достижениях науки и техники и уникальном техническом опыте работы в суровых климатических условиях Якутии. Тот факт, что учреждение среднего профессионального образования из Якутии высоко оценено на уровне Содружества независимых государств, служит еще одним доказательством того, что переформатирование учреждений профессиональной подготовки рабочих специальностей, которое идет под пристальным вниманием министерства образования республики – единственное верное решение выхода из стагнации. Колледжи, техникумы, лицеи республики нацелены на новые прорывы, достижения, победы – наши успехи в World Skills, тот факт, что нами подготовлены и открыты 26 новых специальностей, то, что в наши учебные учреждения огромный конкурс, все это доказывает правильность выбранного нами курса – и вот теперь, и пример мирнинцев для коллективов наших учреждений позволит установить новую планку качества работы учебных заведений профессионального образования».