Возвращение Чемпиона: Иван Белолюбский сбрасывает 20 кг и 20 лет

Семикратный победитель Игр Дыгына Иван БЕЛОЛЮБСКИЙ вновь в центре внимания любителей спорта

Подводя итоги турнира «Кубок Чемпиона» в интервью сайту «Спорт Якутии», семикратный чемпион Игр Дыгына Иван Белолюбский признался, что не прочь вновь побороться в этом зрелищном многоборье Ысыаха Туймаады.

Правда, на первом отборочном этапе он не сможет принять участие, так как в конце этого месяца едет в Алматы (Казахстан), где состоится первый этап Кубка мира по мас-рестлингу.

— Если бы не эта поездка, то я бы принял участие в первом отборочном этапе Игр Дыгына. Попытаю свою удачу во втором этапе, — ответил непревзойденный чемпион Игр Дыгына.

— В прошлом году, чтобы принять участие в Играх Дыгына, я боролся с лишним весом. В итоге скинул более 20 кг, сейчас в этом весе нахожусь больше года и чувствую себя намного лучше.

— По положению, к турниру не допускаются спортсмены старше 40 лет, и в этом году у меня юбилейная дата – 20 лет с тех пор, как я впервые участвовал в Играх Дыгына. Кроме того, для меня само участие – это наслаждение высшей степени. Вновь вернуться и в самый последний раз почувствовать его атмосферу. Поверьте, это не пустые слова. Ведь добрая половина моей жизни связана с этими Играми, и если пройду отбор и получу путевку, то увидимся на арене Дыгына.

Предлагаем фотоподборку как побежал Иван Белолюбский.















Саина ШЕЛОМОВА, «Спорт Якутии». Фото Владислава КОРОТОВА и из интернета.