Возраст самой северной в мире стоянки, найденной в Якутии, может составить сотни лет

В ближайшее время ученые притупят к детальному изучению самой северной в мире стоянки, найденной на острове Столбовом в Якутии. По предварительным оценкам, возраст находки может составить сотни лет.

Гипотезу о наличии стоянки древних людей на острове Столбовом в Якутии сформулировал местный археолог Томас Симокайтис еще два года назад. Этим летом его группе удалось отправиться в экспедицию на Новосибирские острова, в ходе которой они осмотрели один из мысов и обнаружили множество артефактов, подтверждающих его предположение.

«Все началось в 2016 году, когда в рамках программы «История Якутии» составили карту участка Берингии, связывавшей северо-восточную Азию и северо-западную Северную Америку. На основании этой карты море отступало примерно на 400 км от современного берега. Тогда река Лена проходила рядом с островом Столбовой, который является самым юго-западным архипелагом Новосибирских островов. Сегодня он морской, но исторически был речным. Каждую весну своим льдом его протачивала река. Так получился 50-километровый останец посреди моря«, — рассказал археолог.

Вокруг острова в далекую эпоху простирались сотни километров плоской тундростепей, на территории которых камень найти было невозможно. А камень — залог выживания древнего человека.

«Остров не мог не привлекать внимание. В стратегическом плане оттуда можно было отслеживать стада мигрирующих травоядных. В ритуальном качестве тоже мог использоваться для проведения каких-то сезонных очистительных обрядов. А также его скалы были единственным источником камня на пространстве как минимум 100-200 км вокруг«, — добавил инициатор экспедиции.

В течение четырех дней ученые обследовали северный мыс острова, возвышающийся на 130 метров над уровнем моря, проводили наружный осмотр и поверхностные сборы материалов. Ученые рассчитывали найти артефакты дюктайской культуры, которая существовала в период позднего палеолита 35—10,5 тысяч лет назад.

По словам Симокайтиса, в первые дни найти ничего не удавалось. Только на третий день они обнаружили огромное число отщепов и обломков, которые по технике изготовления соответствуют древнейшему палеолиту, а это сотни тысяч лет назад. Он признался, что был поражен тем, что его отряд нашел стоянку того времени, на которое и не рассчитывали.

Группа ученых выяснила, что поверхность мыса на 30-40 см полностью состоит из артефактов. «Вероятно там жила группа охотников, которые были вынуждены долгое время пребывать на этом участке. Поэтому его всегда караулили молодые люди, которые, чтобы скоротать время, разбивали камни о другие камни, изготавливая орудия«, — предположил археолог.

Среди обломков также нашли и фрагмент ножевидной пластины, однако глубина, на которой она была погребена, немного смутила опытных ученых.

«Пластину нашли на глубине 35 см, что указывает на более поздний период. То, что он попал на такую глубину, говорит о постоянных криолитодинамических процессах, благодаря которым верхние слои опускаются, а то, что лежало внизу, наоборот, поднимается на поверхность«, — по мнению Томаса Симокайтиса, это может означать, что на территории мыса жили люди верхнего палеолита.

Поэтому о точной датировке стоянке говорить пока рано — ее сложно установить из-за вертикального передвижения слоев. Все определят дальнейшие исследования. Как сообщил археолог, в ближайшее время будет начата планомерная работа по изучению найденной стоянки древнего человека.