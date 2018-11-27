Возраст найденного в Якутии древнего жеребенка составил 42 тысячи лет 

В 10 км юго-восточнее пос. Батагай, у подножия горы Киргиллях находится уникальный природный памятник – термокарстовая котловина «Батагайка». Среди местных жителей она более известна как «Провал» или «Врата в Ад», а иностранцы предпочитают называть его «Батагайским кратером». В 2012 году в этом таинственном месте была найдена уникальная палеонтологическая находка — древняя лошадь, чей возраст составил 42 тысячи лет. Кроме того, она стала первой в истории находкой полной туши ископаемой лошади. Об этом в газете «Вести Верхоянья» рассказал заведующий Музеем мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ Семен Григорьев.

До 2009 года мало кто даже из местных жителей знал о существовании котловины «Батагайка», пока там не были найдены уникальные палеонтологические находки. В июле того года Эрэлом Стручковым, Григорием и Владимиром Лаппаровыми и Вячеславом Третьяковым здесь была обнаружена задняя часть туши древней лошади возрастом 4400 лет. В сентябре недалеко от места находки лошади Эрэл Стручков нашел целиком сохранившуюся мумию теленка первобытного бизона, возраст которого оказался 8200 лет. А в 2012 году в ходе международной экспедиции «Яна-2012» я обнаружил тушку копытного лемминга возрастом более 50 тысяч лет (это такой тундровый грызун, который сейчас обитает на 330 км севернее). В прошлом году со школьниками экологического лагеря «Полюс холода» найдена часть ноги лошади с кожей и остатками мышц. И это только находки с мягкими тканями. Костных останков животных мамонтовой фауны мы за последние 10 лет собрали здесь достаточно много, включая кости пещерного льва.

Таким образом, батагайская котловина уже была практически всемирно известной. С каждым годом все больше туристов, ученых и съемочных групп посещают это уникальное место, наш «Гранд-Каньон», как мы полушутя называем «Провал».

В этом году здесь была сделана одна из самых важнейших палеонтологических находок на территории нашей республики. Жители села Боронук Айсен Овчинников, Николай Никулин, Леонид Будищев и Сергей Горохов в середине июня обнаружили тушу жеребенка. Так как она вытаяла в нижней половине стенок северной части котловины парни сразу поняли, что эта находка определенно древняя и может представлять большой интерес для науки. Они связались со своим бывшим учителем биологии, ныне научным сотрудником Музея мамонта СВФУ Гаврилом Новгородовым. Так мы узнали об очередном «подарке» Батагайки – так назвал эту котловину основатель нашего музея, доктор биологических наук, первый якутский специалист по мамонтовой фауне Петр Алексеевич Лазарев. Мы с ним были первыми учеными, побывавшими в этом месте после находки туши лошади в 2009 году.

Еще с прошлого года мы планировали организовать экспедицию в Верхоянский район с японской компанией FujiTV в рамках подготовки к крупнейшей в истории мамонтовой выставке, которая пройдет с мая следующего года до октября 2020 г. в четырех крупнейших городах Японии. Накануне нашей поездки в Верхоянье появилась такая уникальная палеонтологическая находка.

Саха-японская экспедиция проходила в Батагайской котловине и местности Юнюген Верхоянского улуса с 9 по 15 августа. Наш полевой отряд был весьма представительным: директор НИИПЭС СВФУ, доктор биологических наук Григорий Николаевич Саввинов, начальник полевого отряда старший научный сотрудник лаборатории экологии и географии мерзлотных почв Петр Данилов, заведующий Музеем мамонта Семен Григорьев, старший научный сотрудник лаборатории географии и экологии мерзлотных почв Василий Боескоров, директор Зоологического музея РАН, ведущий российский специалист по мамонтовой фауне Алексей Тихонов. В составе японской делегации был профессор Хироми Като из Университета Киндай, с которым у нас имеются давние научные связи.

Предварительно мы договорились с авторами находки жеребенка, что они привезут его на место обнаружения, чтобы мы смогли заснять все и задокументировать. 10 августа Айсен Овчинников передал нам уникальную находку, которая хранилась до этого времени в леднике, и на квадроцикле жеребенок был доставлен туда, где он находился в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Именно таким оказался геологический возраст этой лошади, который был установлен в Южной Корее методом радиоуглеродного анализа. Получается, что жеребенок почти в 10 раз древнее, чем верхоянская лошадь, найденная здесь же, как упоминалось выше, в 2009 году. Другое важное научное значение новой находки заключается в том, что это первая в истории находка полной туши ископаемой лошади. Дальнейшие генетические исследования покажут степень родства этой древней лошади с современными лошадьми. Изучение генома верхоянской лошади показало что она не является близкородственным видом современной якутской лошади и относится к другому, вымершему виду непарнокопытных. Так как возраст жеребенка гораздо древнее, мы ожидаем от генетических исследований интересных результатов.

После полевого этапа изучения туша жеребенка была транспортирована в морозильную камеру Музея мамонта, где он находится и сейчас. Мы готовим специальную научную программу исследований, первый этап изучения уже начался. Установлен геологический возраст, биологический – на момент смерти жеребенку было около двух недель, пол – оказался самцом, сделаны основные морфологические измерения туши. В сентябре и октябре приезжали наши научные партнеры из Южной Кореи во главе со всемирно известным профессором Хванг Ву Сок, одним из лучших в мире специалистов по клонированию животных. Ими были отобраны образцы мышечных тканей для поиска живых клеток и возможного клонирования. Благо наши корейские коллеги уже имеют опыт клонирования лошадей. При отборе проб выяснилось, что мягкие ткани удивительно хорошо сохранились, несмотря на десятки тысяч лет, мышечные ткани имели красноватый цвет. Поэтому мы надеемся, что этот грандиозный эксперимент по клонированию вымершей древней лошади окажется удачным. В целом сохранность находки исключительно хорошая, без каких-либо видимых внешних повреждений. Такое бывает с палеонтологическими объектами крайне редко – большинство находок либо неполные, фрагментированные, либо с большими деформациями тела и сильно мумифицированные. Масть жеребенка гнедая, хвост и грива черные. Шерсть сохранилась на голове, ногах и части туловища. И это тоже впервые в мире – мы можем увидеть окрас древней лошади благодаря сохранности части шерстяного покрова. Все предыдущие находки ископаемых лошадей были без шерсти.

Наши специалисты-почвоведы отобрали образцы палеопочв из слоя, где вытаял жеребенок, для изучения среды обитания, в которой существовало животное. Споро-пыльцевой анализ в частности покажет, какие растения росли в то время и, соответственно, чем питались лошади того периода.

После всесторонних научных исследований, которые пройдут в ближайшее время, туша жеребенка станет одним из главных экспонатов нашего музея. Первыми полюбоваться на уникальную находку смогут жители Японии в следующем году, так как компания Fuji помогла выплатить вознаграждение авторам находки и очень заинтересована, чтобы жеребенок стал важной частью палеонтологической выставки, организуемой этой крупной японской корпорацией. До выставки запланированы дальнейшие научные исследования жеребенка в Стране восходящего солнца, которые сложно или невозможно сделать в Якутске.

Самое активное участие в полевых работах Янской экспедиции приняли Айсен Овчинников, Николай Никулин, Леонид Будищев, Сергей Горохов, начальник ЕДДС администрации Верхоянского улуса Эрэл Викторович Стручков, инспектор Верхоянской природоохранной инспекции Николай Семенович Мандров, мотористы Иннокентий Рожин, Михаил Беклемишев. Все они оказали нам неоценимую помощь. Благодаря местным жителям, которые осознают всю ценность таких находок для науки, информируют нас о них, помогают в полевых работах, наша палеонтологическая наука движется вперед и прославляет Якутию, родной район на весь мир.