Возобновлены рейсы теплоходов от Усть-Маи до Томмота и обратно

Пресс-служба Минтранса республики сообщает, что на прошлой неделе состоялся первый рейс по водному маршруту Усть-Мая – Томмот – Усть-Мая. Перевозки осуществляют два теплохода.
В настоящее время на пассажирской линии работает ООО «Ленатурфлот-СПК». Предприятие планирует в следующую навигацию нарастить число рейсов.
Всего в райцентре Усть-Майского улуса базируются два теплохода «Полесье-71» и «Нептун-10». Первый рейс состоялся 19 июля, которым также воспользовались жители соседнего Алданского района.comments powered by HyperComments