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Республика
24 июля 2017, 14:00
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Возобновлены рейсы теплоходов от Усть-Маи до Томмота и обратно

Пресс-служба Минтранса республики сообщает, что на прошлой неделе состоялся первый рейс по водному маршруту Усть-Мая – Томмот – Усть-Мая. Перевозки осуществляют два теплохода. 

В настоящее время на пассажирской линии работает ООО «Ленатурфлот-СПК». Предприятие планирует в следующую навигацию нарастить число рейсов.

Всего в райцентре Усть-Майского улуса базируются два теплохода «Полесье-71» и «Нептун-10». Первый рейс состоялся 19 июля, которым также воспользовались жители соседнего Алданского района.

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