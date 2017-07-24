Возобновлены рейсы теплоходов от Усть-Маи до Томмота и обратно

Пресс-служба Минтранса республики сообщает, что на прошлой неделе состоялся первый рейс по водному маршруту Усть-Мая – Томмот – Усть-Мая. Перевозки осуществляют два теплохода. В настоящее время на пассажирской линии работает ООО «Ленатурфлот-СПК». Предприятие планирует в следующую навигацию нарастить число рейсов. Всего в райцентре Усть-Майского улуса базируются два теплохода «Полесье-71» и «Нептун-10». Первый рейс состоялся 19 июля, которым также воспользовались жители соседнего Алданского района. comments powered by HyperComments

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