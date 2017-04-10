В рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра, с 6 апреля на базе Молодежного центра «Тэтим» возобновлены бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, ветеранов тыла и труда.
Компьютерные курсы проводятся добровольцами три раза в неделю. Организаторами мероприятия являются Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Общественная организация «Город Добра».
Людей старшего возраста обучают молодые добровольцы, которые к каждому человеку стремятся найти индивидуальный подход, все подробно рассказывают, показывают и объясняют.
Обучающий курс состоит из восьми занятий, охватывающих такие темы, как навигация и поиск информации в сети Интернет, общение через электронную почту, мессенджеры и социальные сети, мультимедийные развлечения.
Методика проведения курсов компьютерной грамотности учитывает потребности и социально-психологические особенности людей зрелого возраста и предусматривает передачу навыков опытных пользователей начинающим.
Напомним, что в 2016 году обучение прошли более 100 пенсионеров.comments powered by HyperComments