В рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра, с 6 апреля на базе Молодежного центра «Тэтим» возобновлены бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, ветеранов тыла и труда.

Компьютерные курсы проводятся добровольцами три раза в неделю. Организаторами мероприятия являются Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Общественная организация «Город Добра».

Людей старшего возраста обучают молодые добровольцы, которые к каждому человеку стремятся найти индивидуальный подход, все подробно рассказывают, показывают и объясняют.

Обучающий курс состоит из восьми занятий, охватывающих такие темы, как навигация и поиск информации в сети Интернет, общение через электронную почту, мессенджеры и социальные сети, мультимедийные развлечения.

Методика проведения курсов компьютерной грамотности учитывает потребности и социально-психологические особенности людей зрелого возраста и предусматривает передачу навыков опытных пользователей начинающим.

Напомним, что в 2016 году обучение прошли более 100 пенсионеров.