Вознесение Господне 25 мая 2017: история, запреты, приметы, традиции

Вознесение Господне — это праздник, дата которого зависит от даты Пасхи, а она, как известно, каждый год празднуется в разные дни.

Дата праздника Вознесение Господне 2017

Вознесение Господне празднуется в разные даты, в зависимости от того, на какую дату приходится Пасха. Его отмечают на 40-й день после Светлого Воскресения Христова. Праздник всегда попадает на четверг. Вознесение Господне в 2017 году приходится на 25 мая. Согласно Святому Писанию, Иисус Христос после своего Воскресения был со своими земными учениками в течение еще 40-ка дней, и лишь потом отправился на Небеса, к Своему Отцу. Он учил Своих апостолов, как обращать людей в христианство и служение Ему.

О празднике Вознесение Господне

Несмотря на разлуку, Иисус не покинул людей, Он всегда рядом с теми, кто верит Ему, откликается на их молитвы, помогает им.

Этот праздник является одним из самых значимых для верующих людей – в этот день Сын Божий завершил свою миссию на Земле, дал людям знания и надежду.

Вознесение Господне является праздником открытых Небес, дома Иисуса Христа, в который Он ушел к Своему Отцу. Открытые Небеса символизируют надежду людей на искупление греха. Благодаря этому событию люди поняли, что смерть плоти человека – не повод для печали, а лишь переход безгрешной души в другой мир, где ее ждет Господь, избавляющий от пороков, соблазнов.

Празднование Вознесения Господнего – традиции и обычаи

В среду, накануне Вознесения Господнего в церквях отправляют обряд «отдания» Светлого Воскресения Христова.

Праздник Вознесения начинается для людей с посещения храма, где священники в белых праздничных одеждах свершают торжественную литургию. Под звон церковных колоколов зачитываются части Святого Писания, посвященные Вознесению Сына Божьего. Завершается праздник в пятницу, что сопровождается служением, прочтением молитв, которые читались в четверг.

Люди приносят в церковь освящать испеченные пироги, начиненные зеленым луком, хлеб, который называется «лесенки». Его пекут с семью ступенями (из теста формируют полосы и выкладывают их в верхней части изделия), символизирующими семь небес апокалипсиса, он имеет продолговатую форму. «Лесенки» пекут Христу «в дорогу». Часть их после освящения оставляют в храме. Принято угощать хлебцами гостей, приходящих к дому нищих. Люди ходят друг к другу в гости, приносят угощения, отведывают блюда, приготовленные хозяевами.

Начиная с Пасхи, по Вознесение люди стараются угодить нищим, накормить, привечать их. Считается, что Иисус Христос под видом бедняка может прийти и попросить о помощи. По этой же причине, люди особенно тщательно следят за чистотой улиц – по ним может ходить Сын Божий. Все сорок дней Его нога ступает по Земле, заставляя природу оживать, растения цвести, траву зеленеть. Этим и объясняют, что к празднику все вокруг зелено.

По окраинам полей украшают специально вкопанные березы. Они остаются там, пока не окончится жнива. Во время празднования около них веселятся, просят рожь, чтобы она хорошо уродилась.

В народе этот день является днем памяти усопших предков. Для их поминок готовили блины, яичницу, а приготовленные блюда кушали в своем доме или в полях.

Есть поверье, что в период между Пасхой и Вознесением Господь позволяет праведникам и грешникам встретиться.

В этот праздник работать нельзя, в том числе, убирать. Принято собираться с членами семьи и проводить этот день вместе. Он считается началом расцвета весны, символизирует приближающееся лето.

Если в этот день стоит теплая погода, люди ходят купаться в водоемы. Считается, что после купания никакая хворь не возьмет.

Накануне праздника соловьиная песнь звучит звонче. Ночь перед праздником называют соловьиной, а ловить этих птиц в праздник нельзя – это большой грех. Считается, что трели соловья возвещают о Вознесении Господнем.

В праздник собирают утреннюю росу. Это слезы земли о Христе, который покидает ее. Она наделяет росу особыми целебными свойствами. Ее нужно пить, умываться, чтобы привлечь красоту и здоровье.

Травники в утро праздника собирают целебные растения, обладающие необычными свойствами.

Приметы и поверья на Вознесение Господне

Во все времена люди верили, что все, что в этот день у Бога попросить, исполнится. Нельзя просить о богатстве, достатке. Просить о деньгах можно только, если они нужны на лечение болящего. Господь пошлет столько денег, сколько понадобится для него.