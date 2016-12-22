Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке

Самый короткий день 21 декабря это еще и самый длинный зимний вечер, в который так приятно собраться с друзьями, петь песни, читать стихи, пусть и у имитированного костра, вспомнить всех тех, кого нам подарила бардовская песня и любимый фестиваль «Берег Дружбы».

Теплая, дружеская, как всегда, приветливая обстановка Театра Юного зрителя. Устроитель праздника Елена Воронкова, главный режиссер ТЮЗа и Фестиваля организовала международный день бардовской песни исключительно душевно, без помпезности и величия, без званий и заслуг, без возрастных ограничений. Все были на равных, как и должно быть, когда встречаются старые друзья.

Приятно было видеть томмотцев (ЛИТО Перекресток). Во главе с руководителем Еленой Овчаровой ребята подготовили литературное представление.

А еще в программе были хороводы вокруг елки, чаепитие и розыгрыш по ретро-кино билетам времен СССР с вручением памятных призов и подарков. А наши бардовские фотокоры Михаил Низовцев и Сергей Кокорин уже с утра радовали «береговчан» всей нашей необъятной страны свежими фоторепортажами.