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Общество
20 июня 2017, 18:35
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Возложение цветов к памятнику М.К. Аммосову с участием кыргызской делегации

На площади перед Медицинским институтом СВФУ им. М.К. Аммосова сегодня состоялась церемония возложения цветов памятнику выдающемуся государственному и политическому деятелю тюркских народов Максиму КировичуАммосову.

В мероприятии приняли участие руководство Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) во главе со спикером Александром Жирковым, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Дьячковский, делегация Кыргызской Республики во главе советником Президента Кыргызской Республики МиройКарыбаевой, президент Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Аскар Айтматов, народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены Правительства Республики Саха (Якутия), представители общественности города Якутска, представители землячества Кыргызской Республики; представители землячества муниципального образования «Намский улус», студенты и жители города Якутска.

С приветственным танцем выступил ансамбль Колледжа культуры и искусства.

В своем выступлении Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков отметил, что сегодня знаменательный день – открытие Дней культуры и искусства Кыргызской Республики проводится в двух регионах Российской Федерации – в Москве и Республике Саха (Якутия).

Отметим, 20 июня 2017 года в 19.00 в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца пройдет церемония открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации. В праздничном концерте примут участие солисты Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, солисты Кыргызского Национального Академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и другие творческие коллективы.

«Отрадно, что официальная делегация Кыргызской Республики начинает Дни культуры в нашей республике  именно с возложения цветов памятнику видному государственному и политическому деятелю Максиму КировичуАммосову. Это глубокая дань уважения, знак признательности, памяти кыргызского народа выдающемуся сыну якутского народа, который стоял у истоков государственности наших братских народов. Недолго пришлось работать Максиму Аммосову на кыргызской земле, но по своим многим признаниям он искренне полюбил этот край и старался сделать все, чтобы молодая Кыргызская республика процветала, развивалась, вышла на путь современного индустриального развития. Он приложил немало усилий для выдвижения молодых местных кыргызских кадров на руководящие, партийные, хозяйственные и другие должности. В годы сталинских репрессий он выступил в защиту национальной кыргызской интеллигенции и народ Кыргызстана это помнит и чтит», — подчеркнул спикер Ил Тумэна Александр Жирков.

Далее он отметил, что в столице республики в городе Бишкек в честь Максима Аммосова названа улица. В центре столицы, в правительственном здании установлена мемориальная доска, в Дубовом парке им. Чингиза Айтматова к юбилею М.К. Аммосова установлен памятник. Так, кыргызский народ бережно относится к своей истории и памяти.

Также спикер Ил Тумэна напомнил, что Дни культуры Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) проводятся во второй раз. Ранее в нашей республике в далеком 1966 году состоялась Неделя кыргызской литературы. Приезжала большая делегация писателей во главе первым секретарем Союза писателей Киргизской ССР Токтоболотом Абдумомуновым. Тогда гости посетили Якутск, Намский, Мирнинский районы. «С тех пор прошло более полувека и сегодня мы рады во второй раз приветствовать вашу делегацию, состоящую из литераторов, кинематографистов, художников – представителей трех крупнейших творческих союзов Кыргызской Республики. Якутия радужно встречает почетных гостей на земле Олонхо! Пусть Дни культуры и искусства Кыргызской Республики пройдут успешно и станут новым этапом укрепления наших литературных, культурных и дружественных связей», — подчеркнул Александр Николаевич.

Председатель Госсобрания еще раз поприветствовал Кыргызскую делегацию от имени руководства республики, якутского парламента, организационного комитета по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения Максима Аммосова.

Советник Президента Кыргызской Республики Мира Карыбаева начала свою речь с приветствия на родном языке. «Добрый день, уважаемые наши братья, близкие по духу и крови – наши родственники, дорогие хозяева этой земли. Мы с большой гордостью и честью прибыли в Якутию для того, чтобы принять участие в торжественном открытии Дней культуры и искусства Кыргызской Республики, проводимых в рамках празднования 120-летия со дня рождения общественного, политического, государственного деятеля, славного сына якутского народа Максима Аммосова. Несмотря на то, что он проработал в Киргизской ССР совсем недолго, мы храним о нем память. К его прибытию Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика в 1936 году обрела новый статус Союзной республики. С первых дней своей работы Максим Кирович сделал все для того, чтобы растить национальные кадры, чтобы поддерживать тех, кому было очень тяжело в то время. К тому дню, когда он прибыл в страну, большинство из отцов-основателей Кыргызской государственности были репрессированы. В эти тяжелые дни Максим Аммосов сделал все, чтобы создать основы государственности. Нас разделяют тысячи километров, тем не менее, прочные и теплые связи продолжают сохраняться между нашими народами, в том числе благодаря памяти о Максиме Аммосове, которую до сих пор в сердцах хранит кыргызский народ. Эти дни, проведенные в Республике Саха (Якутия), станут еще одним мостиком между нашими республиками, который заложит основу для будущего сотрудничества. Надеюсь, в будущем в Кыргызстан приедет якутскаяделегация для проведения Дней культуры Республики Саха (Якутия). Пусть такие мероприятия станут традиционными для обеих республик. Мы рады быть продолжателями традиции и надеемся, что эти дни пройдут интересно, насыщенно и, самое главное, дадут новые импульсы информации для наших молодых поколений», — резюмировала советник Президента Кыргызской Республики Мира Карыбаева.

Президент Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Аскар Айтамтов начал свою речь со слов благодарности за теплый прием спикеру парламента Александру Жиркову. «Событие, которое происходит сегодня, невозможно недооценивать. Речь идет о том, что два близких, исторически родственных народа встречаются на якутской земле. Наша делегация как визитная карточка со стороны кыргызского народа. Это послание того, что мы помним наше историческое наследие. Помним, как Максим Аммосов сыграл огромную роль в развитии государственности обеих наших республик. Мы проявляем большой интерес к Якутии – хотим установить более тесные связи. Именно для жителей Якутии представляем нашу культуру, искусство, творческий потенциал для того, чтобы проложить основы для дальнейшего сотрудничества», — сказал сын известного писателя Чингиза Айтматова, Президент Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Аскар Айтматов.

Мероприятие завершилось возложением цветов памятнику М.К. Аммосову.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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