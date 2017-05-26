Возле СВФУ девушку покусали собаки

В Якутске на женщину напали собаки во время прогулки с хозяевами. Пострадавшая Мария также выгуливала свою собаку чау-чау. Как она рассказала SakhaDay, это случилось 24 мая вечером в районе университета.

Во время прогулки на мосту напротив анатомического корпуса СВФУ на нее и ее собаку напали две собаки, которых выгуливали мужчины. У женщины сильно искусаны кисти рук. Сейчас пострадавшая просит помощи:

«Прошу откликнуться неравнодушных собаководов, которые выгуливают своих питомцев в районе ГУКа СВФУ или возле озера между навесными мостами, или здания «Холбос», на кого нападали или пытались напасть, гуляющие без поводков и намордников: коричневая такса, голубоглазая лайка или хаски палевого окраса, к ним на прогулках иногда присоединяется еще одна хаски или лайка примерно такого окраса. Хозяева мужчины средних лет, ростом выше 175 см.В среду вечером данные собаки напали на женщину и ее собаку на мосту напротив анатомического корпуса СВФУ и сильно покусали. Хозяева собак ретировались с места происшествия. Если вы что-либо видели или сами пострадали от этих собак звоните или пишите на номер 89644238375». (Информация с просьбой о помощи размещена здесь).

***

Между тем, в соцсетях защитники хаски, укусившей Марию, высказывают свою альтернативную версию, согласно которой во всем виновата сама женщина со своей собакой.Они утверждают, что когда сцепились собаки – хаска и чау-чау, то хозяйка собаки специально сама засунула руку в пасть собаки.

«Ее собака сама проявила агрессию и получила ответку. Конечно, хаски тоже пытался укусить. Хозяйка чау-чау сама подсунула руку в пасть собаке. Какой нормальный человек будет совать руку в пасть?».По их версии, в драке сильно пострадал хаски: «Надо было ехать в ветеринарку. Сняли освидетельствование». В общем, хозяину хаски было явно не до укушенной его собакой женщины.