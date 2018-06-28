Воздушный шарик оставил без света 33 тысячи жителей Якутска

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Якутска

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» оперативно восстановил электроснабжение потребителей города Якутска, прерванное 27 июня в результате технологического нарушения на магистральной линии ВЛ 110 кВ ЯГРЭС-Центральная.

По сообщению диспетчера оперативно-диспетчерской службы в 22:57 на линии сработала автоматическая защита оборудования. Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода.

В результате шалости посторонних лиц без света остались 33 600 жителей столицы, проживающие по улицам: Б. Чижика, Богатырева, Губина, Б. Марлинского, Ф. Попова, Кальвица, Дзержинского, Хабарова, 202 микрорайона, Пояркова, Халтурина, П. Алексеева, Петровского, Белинского, Ойунского, Каландаришвили, Макаренко, Чайковского, Лермонтова, Орджоникидзе, Кирова, Курашова, Горького, Октябрьская, Стадухина, Вилюйского тракта 3-5 км, переулка Вилюйский.

Энергетики произвели оперативное переключение работы оборудования и в течение 12 минут восстановили электроснабжение.

Оперативно-выездная бригада выехала на место происшествия, устранила причину аварии и в 01:45 подстанции заработали по нормальной схеме.

Энергетики в очередной раз напоминают, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Все действия относительно охранных зон регулируются правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.