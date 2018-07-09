Возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества в банке Татта

По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура г. Якутска провела проверку по обращению Банка России о сомнительных операциях по переводу денежных средств Банка «Таатта» (АО).

Установлено, что Банк «Таатта» АО осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, что повлекло за собой приостановление выдачи денежных средств клиентам банка. При этом, согласно данным прокурорской проверки совершено хищение денежных средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы Московского филиала банка.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры республики.