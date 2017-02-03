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3 февраля 2017, 9:26
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Возбуждено уголовное дело на бывшего главу Айхала

По материалам проверки прокуратуры г. Удачного возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы поселка

Прокуратура г. Удачный провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что бывший глава МО «Поселок Айхал», в период исполнения им своих должностных обязанностей, действуя вопреки интересам службы, по халатности, вследствие недобросовестного отношения к службе и обязанностям по должности, незаконно предоставил своему знакомому муниципальную квартиру по договору социального найма. При этом лицо, которому предоставлено жилье, на учете нуждающихся в улучшении жилых помещений не состояло, малоимущим в установленном законом порядке не признано.

Предоставлением ему жилого помещения, были нарушены права пожилой женщины, зарегистрированной в данной квартире по договору социального найма на основании ордера, выданного еще в 1993 году.

Прокуратура г. Удачный направила материалы проверки в  порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении бывшего главы муниципального образования «Поселок Айхал».

По результатам их рассмотрения в его отношении возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 293 УК РФ  (халатность).

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики Саха (Якутия).
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