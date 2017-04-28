Войны генералов

Интригующая история с рапортом об отставке руководителя якутского Следкома, генерала Олега МЕЗРИНА вызвала большой резонанс.

Докапываясь о подробностях, разговаривая с различными источниками в четырех правоохранительных структурах, нам удалось составить любопытную картину схватки бульдогов под ковром, за которой с захватывающим интересом наблюдали осведомленные силовики, но которая была неизвестна обществу.

С чего началась война генералов?

По итогам 2015 года Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия) оказалось даже не в последней десятке, а в последней пятерке по результатам борьбы против коррупции. Запахло как минимум жесткими выговорами, если не кадровыми решениями.

На улице Дзержинского, 6 быстро нашли виновных – ими оказались сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия).

Дело в том, что следователи часто отказывались возбуждать уголовные дела по представленным чекистами антикоррупционным материалам. Из-за секретности подобной статистики нельзя привести цифры, но они впечатляли – отказов было весьма много.

Вот и чекисты заявили, что во всем виноваты следователи.

Но следователи отказывали отнюдь не из-за желания «защищать коррупционеров». Если они дело возбудили, а потом оно развалилось в ходе расследования или рассыпалось в суде, то отвечать не чекистам, а следователям – премиями, повышениями в звании и в должности.



Все началось 28 января 2014 года с беспрецедентно жесткого доклада Уполномоченного по правам человека в Якутии Алексея ЕФИМОВА на расширенном заседании коллегии Следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) по итогам 2013 года:

«У меня как у правозащитника не могут не вызывать тревогу факты незаконного привлечения к уголовной ответственности граждан, … при этом такая тенденция наблюдается на протяжении нескольких лет.

Следует отметить, что уголовные дела, по которым выносятся судом оправдательные приговоры или принимаются решения о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, в основном, относятся к категории так называемой «коррупционной направленности» и, конечно же, вызывают большой общественный резонанс среди населения.



Достаточно привести примеры в отношении министра здравоохранения республики АЛЕКСАНДРОВА В.А.,



министра по делам молодежи ЕРЕМЕЕВА А.И.,



министра сельского хозяйства ОХЛОПКОВА С.С.,



министра науки и профобразования ТОЛСТЫХ Г.В.

Хотя речь идет об уголовных делах, закончившихся оправданием или прекращением по реабилитирующим основаниям в разные годы, я специально их называю вместе, так как только в таком случае ясно становится видной общая негативная тенденция, которой мы должны дать объективную оценку и сделать соответствующие выводы, для неповторения их в будущем».

Факты были убийственные. Только по одному закрытому уголовному делу следствие было вынуждено признать право 26 граждан на реабилитацию. А таких дел было много.

Присутствовавшие на коллегии представители центрального аппарата Следственного комитета России были шокированы и в итоговых своих заключениях подвергли резкой критике курс подчиненных Олега Мезрина.

Вскоре, в феврале 2014 года, была арестована группа генерала Дениса СУГРОБОВА, начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Начался медленный дрейф правоохранительных органов страны от бездумного увлечения коррупционными делами в сторону большей сдержанности от массового возбуждения антикоррупционных дел по любым поводам.

С тех пор якутские следователи стали давать ход только тем материалам, по которым видели реальную перспективу довести дело до судебного приговора.

Если 2014 год был более-менее стабильным для чекистов за счет старых оперативных наработок, то 2015 год оказался катастрофическим для них. Поскольку чекисты, образно говоря, охотятся только за крупной дичью, у них начались большие проблемы. Выследить сохатого – сложно, догнать – утомительно, а если все же подошел на дистанцию выстрела и промахнулся, то огромный труд – насмарку.

Чекисты решили, что надо нагнуть Следком Якутии и заставить принимать практически все свои оперативные материалы и возбуждать по ним уголовные дела, даже если сомнительны их судебные перспективы. Вот именно тогда улучшатся показатели Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) по антикоррупционным делам, так считали чекисты.



Началась межведомственная война, в которой обладавшие гораздо большими оперативными возможностями якутские чекисты под руководством начальника Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) генерала Александра БАРЫШЕВА сначала повели в счете.

Дело Высоких

Первое крупное локальное сражение развернулось вокруг дела главы Ленского района Сергея ВЫСОКИХ.

Чекисты сочли, что со стороны Следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) были признаки вмешательства в ход расследования, которое вели районные следователи.



Подробности сражения, к сожалению, пока нельзя рассказывать – все под грифом секретности, поскольку речь идет об оперативно-розыскных мероприятиях.

Чекисты добились приезда специальной проверки из центрального аппарата СКР.

В итоге был уволен один из полковников Следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия).

Но сам Мезрин уцелел, а чекисты хотели убрать именно его.

Как турпоездка чуть не помогла чекистам

Олег Мезрин попал под очень плотный контроль – чуть ли не каждый его чих становился известен чекистам, которые мечтали поймать его на чем-то.

И в такой ситуации он допустил серьезный промах – поехал отдыхать за границу, не уведомив свое начальство.

Между тем, во всех силовых структурах страны было введено правило, что загранпоездки должны в обязательном порядке согласовываться с руководством. Мезрин должен был получить разрешение либо у своего руководителя Александра БАСТРЫКИНА, либо у одного из его заместителей.

Поскольку Федеральная пограничная служба входит в систему ФСБ России, то чекисты моментально узнали о пересечении госграницы Мезриным. Навели справки – получил ли тот разрешение руководства. Когда узнали, что официального согласования не было – несколько вспотевших от радости ладоней были потерты.

Руководство СКР предложило Олегу Мезрину написать рапорт об увольнении в запас.

Мезрин отказался, пояснив, что за границей он не занимался неподобающей деятельностью – не контактировал с представителями иностранных спецслужб или с официальными лицами зарубежных правительств.

Уволить за нарушение внутриведомственной инструкции не могли.

Тогда пригрозили, что пришлют проверку и уволят по результатам проверки.

Мезрин и тут не дрогнул.

Приехала огромная группа проверяющих в составе 27 человек, прошерстила все Следственное управление СКР по Республике Саха (Якутия).

По результатам проверки было объявлено замечание 6 сотрудникам Следкома Якутии, объявлен выговор 14 сотрудникам, объявлен строгий выговор 10 сотрудникам, 2 начальника отделов были предупреждены о неполном служебном соответствии, лишены премий 11 сотрудников.

Но в целом деятельность Следкома Якутии была оценена как удовлетворительная – без явных провалов.

Мезрина опять не смогли уволить.

Ответный удар Следкома

Следующий удар чекистов был нацелен на одного полковника Следкома Якутии, занимающего весьма важный пост.

Его стали подводить под уголовное преследование, обвинив в развале одного из дел. Доказательством должны были служить материалы прослушки телефонных разговоров этого полковника с одним из фигурантов дела.

Уголовное дело против такого крупного подчиненного оказалось бы основанием для безусловного увольнения Олега Мезрина.

Так, например, в июле 2016 года после ареста своего заместителя Дениса НИКАНДРОВА досрочно ушел на пенсию руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр ДРЫМАНОВ.

Но Следственное управление СКР по Республике Саха (Якутия) нанесло ответный хук чекистам, представив свои доказательства, что результаты прослушки, мягко говоря, очень сомнительны.

Это был очень сильный удар.

Александр Барышев срочно перевелся в Карелию.

Один подполковник Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) уволился.

Апперкот чекистов

Наблюдавшие за схваткой чекистов и следователей сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры и других ведомств сочли было, что война генералов завершилась победой Мезрина.

Но чекисты нанесли апперкот.

В «Якутске вечернем» вышла статья, что в Следкоме Якутии издали приказы о премиях сотрудникам, но деньги им не отдали, а собрали и потратили на проверяющих из Москвы.

Публикация в СМИ приравнивается к заявлению о преступлении. Была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.



И Мезрин был вынужден написать рапорт об увольнении в запас. Подпишут ли его рапорт и когда – это уже другой вопрос.

В статье отражены личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.